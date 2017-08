Ibl Banca, nel I semestre salgono a 2,6 miliardi di euro (+12%) gli impieghi alla clientela

di

Il Gruppo Ibl Banca ha chiuso il primo semestre 2017 con impieghi alla clientela per 2,58 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al 31 dicembre 2016, e una raccolta da clientela a 4,14 miliardi di euro (+17%) di cui depositi per 1,75 miliardi di euro (+21%).

Il totale dell’attivo si è attestato a 6 miliardi di euro contro i 5,6 miliardi al 31 dicembre 2016 (+7,1%).

Nel corso del semestre è stato inoltre perfezionato un aumento di capitale di 25 milioni di euro, che ha contribuito all’incremento del patrimonio netto di pertinenza del Gruppo che risulta pari, al 30 giugno 2017, a 323,6 milioni di euro (+33,7% rispetto ai 242 della chiusura di esercizio 2016)

Alla stessa data, con riferimento agli indici di vigilanza prudenziale, il CET 1 Ratio si è attestato al 11% e il Total Capital Ratio al 13,5%, ampiamente in linea con i requisiti patrimoniali richiesti dalla Bce.

Nel semestre in esame il margine di interesse si è attestato a 58,4 milioni di euro e il margine di intermediazione a 79,1 milioni di euro. Il Gruppo ha chiuso il semestre con un utile lordo consolidato a 42,9 milioni di euro e un utile netto di 28,9 milioni di euro. In particolare l’utile netto della gestione caratteristica (risultato al netto del capital gain) è risultato pari a 24 milioni di euro segnando una crescita del 34% rispetto al corrispondente dato di giugno 2016.

“I risultati del primo semestre 2017 registrano una crescita significativa del core business di Ibl Banca, un incremento della raccolta e un aumento della marginalità. Il nostro modello di business è frutto di una scelta strategica e di posizionamento in cui abbiamo sempre creduto e che fa di noi il primo e unico Gruppo bancario italiano specializzato nella cessione del quinto dello stipendio”, ha dichiarato Mario Giordano, amministratore delegato di Ibl Banca.

Ibl Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al primo posto per flussi finanziati netti con una quota di mercato del 14,4% e per impieghi consumer totali con una quota del 12,9% al 31 dicembre 2016 (Fonte Assofin).

Il Gruppo Ibl Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta costituita da 49 unità territoriali e una rete indiretta di 77 partner che comprendono 8 network bancari con oltre 825 filiali, 30 mediatori creditizi, 17 intermediari finanziari e 22 agenti.

L’istituto, nato nel 1927 con il nome di Istituto di credito agli impiegati, si è trasformato in banca nel 2004 e in gruppo bancario nel 2008 ed è oggi in Italia in grado di presidiare internamente e direttamente l’intera catena del valore dei finanziamenti tramite cessione del quinto.

Il portafoglio clienti del Gruppo Ibl Banca è focalizzato principalmente su clientela appartenente al settore pubblico, statale oltreché da pensionati.

Il Gruppo nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti deposito, con prodotti assicurativi e con altri prodotti finanziari, anche tramite lo sviluppo di partnership con primari operatori terzi.

Il settore della Cdq, che nel 2016 si è attestato a circa 5,2 miliardi di euro per erogato netto, fa parte del più ampio comparto del credito al consumo che è arrivato ad avere in Italia al 31 dicembre 2016 una dimensione di 60,6 miliardi di euro (Fonte Assofin).

