di

Ibl Banca ha nominato Piertommaso De Giorgi responsabile della direzione crediti.

De Giorgi, 44 anni, è stato fino a marzo 2018 responsabile area recupero crediti di Banca Monte dei Paschi di Siena dove, in particolare, ha seguito l’operazione di cessione tramite cartolarizzazione di 24 miliardi di euro di sofferenze e la vendita della piattaforma di recupero crediti in sofferenza. Precedentemente si è occupato, con ruoli di responsabilità, di crediti problematici, corporate finance e advisory nel Gruppo Bper, nel Gruppo Banco Popolare ed in Kpmg Corporate Finance

Nel suo incarico, De Giorgi seguirà in prima persona anche le attività di sviluppo della joint venture Credit Factor s.p.a., che ha recentemente ricevuto l’autorizzazione all’iscrizione all’albo ex art. 106 T.u.b., e partecipata al 50% da Ibl Banca s.p.a. e al 50% da Europa Factor s.p.A, con cui il gruppo bancario intende ampliare il proprio raggio di azione anche all’acquisto e alla gestione di portafogli di non performing loan originati nel settore bancario italiano.

“Salutiamo con entusiasmo l’ingresso di De Giorgi in Ibl Banca, un professionista con una grande esperienza in ambito bancario e che ha seguito alcune delle più importanti operazioni nel settore dei non performing loan in Italia – ha dichiarato MarioGiordano, amministratore delegato di Ibl Banca -. De Giorgi assume la responsabilità di un’area strategica di Ibl Banca quale la Direzione Crediti e con il suo know how potrà dare impulso alla nuova linea di business che intendiamo sviluppare nel settore dei Npl anche attraverso la joint venture Credit Factor costituita a marzo di quest’anno”.

Ibl Banca, Piertommaso De Giorgi assume la responsabilità della direzione crediti ultima modifica: da