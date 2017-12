Ibl Banca sponsor dei convogli della metro di Milano

di

Il gruppo bancario Ibl Banca, leader in Italia nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, sale a bordo dei 21 treni della Linea M5 – Lilla della metropolitana di Milano.

Per 15 mesi, fino a fine febbraio 2019, l’interno di tutti i convogli della linea, che si snoda su 12,5 chilometri a doppio binario, conta su 19 stazioni e utilizza la tecnologia driverless (assenza di conducente), sia personalizzato da Ibl Banca.

Su ogni treno sono presenti 18 vetri che separano gli spazi interni e che ora ospitano il celebre bassotto testimonial di RataBassotta, il prestito di Ibl Banca dedicato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. In totale, sono 756 i messaggi pubblicitari esposti, diversificati in vari soggetti: “La cessione del quinto n.1 in Italia”, “Il prestito che cerchi è a un metro da te” e “Con una piccola rata fai sogni d’oro”. A questi, si aggiunge “Ratabassotta Baby, il futuro a piccoli tassi”, la campagna che presenta il piccolo prestito, new entry nel portafoglio prodotti della banca.

Di particolare importanza per Ibl Banca, presente a Milano con 3 filiali, è la fermata Gerusalemme situata “a un metro” dalla sua sede in Via San Galdino, come recita puntualmente uno degli slogan esposti nei treni della linea M5. La creatività è stata affidata all’agenzia Thomas, mentre le attività di media planning sono state gestite internamente da Ibl Banca.

“Possiamo affermare che siamo la prima banca a viaggiare in esclusiva a bordo della Linea 5 Lilla. La M5 a pieno carico ha una capienza di 536 persone e sui suoi treni transitano anche decine di migliaia di pendolari delle altre 3 linee metropolitane di Milano e del Passante ferroviario. In particolare la stazione Gerusalemme, vicinissima a una nostra filiale, vede in media 7 mila passeggeri al giorno. Si tratta di flussi importanti, che fanno del trasporto pubblico un veicolo pubblicitario privilegiato”, ha dichiarato Simone Lancioni, responsabile marketing e advertising di Ibl Banca.

