Iccrea Banca accentra il segmento imprese

Il consiglio di amministrazione di Iccrea Banca, capogruppo del gruppo bancario cooperativo Iccrea, ha deliberato l’accentramento in Iccrea Banca del “segmento imprese” della società controllata Iccrea Bancaimpresa, separando il ramo d’azienda relativo all’attività di leasing dalle attività di finanziamento quali il credito ordinario, il credito speciale, l’estero, la finanza straordinaria e le garanzie connesse, con la conseguente cessione del ramo finanziamento ad Iccrea Banca. La riorganizzazione operativa e societaria della banca corporate del gruppo Iccrea avrà effetto dal 1° gennaio 2021.

Il consiglio di amministrazione ha altresì deliberato la rimodulazione degli attuali assetti partecipativi con l’acquisizione, da parte di Iccrea Banca, dell’intero capitale di Bcc Factoring e del 24,7% delle quote detenute da Iccrea Bancaimpresa nel capitale di Mediocredito Friuli-Venezia Giulia.

“Questa operazione di cessione di ramo d’azienda rientra negli obiettivi del piano strategico 2020-2023, ancora in corso di revisione per adeguarlo al nuovo scenario covid, che prevede, tra l’altro, iniziative di riassetto delle società del perimetro diretto, in particolare dell’area corporate – ha commentato Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca –. Questa iniziativa progettuale va dunque nella direzione di continuare il disegno di miglioramento dell’efficienza e della qualità di servizio offerto alle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo bancario cooperativo Iccrea, sostenendole nella loro azione di presidio e sostegno dei territori nei quali operano”.