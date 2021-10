Iccrea Banca aderisce a #OttobreEdufin2021 e lancia “Ottobre in bcc”

Iccrea Banca aderisce al mese dell’educazione finanziaria, #OttobreEdufin2021, promosso a ottobre dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e lancia “Ottobre in Bcc”. L’iniziativa del gruppo è presente sul calendario ufficiale della manifestazione, giunta quest’anno alla sua IV edizione. Dedicata al tema “Prenditi cura del tuo futuro”, prevede diversi obiettivi, tra cui: accrescere le conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali; prendersi cura delle proprie finanze; compiere scelte consapevoli per affrontare in modo sereno il futuro; imparare a gestire eventuali imprevisti e raggiungere un maggiore benessere finanziario.

Con “Ottobre in Bcc” Iccrea Banca promuove un percorso info-formativo, articolato in quattro tappe che si svolgono lungo tutto il mese, a beneficio delle bcc, dei loro soci e clienti e non solo. Il primo di questi momenti è dedicato al “risparmio”, il secondo alla “protezione”, il terzo alla “previdenza” e l’ultimo agli “investimenti”.

Il lunedì di ciascuna settimana di ottobre, sul sito www.ottobreinbcc.gruppoiccrea.it (realizzato appositamente dal gruppo per l’iniziativa) verrà lanciato un videotutorial verticale dedicato a ogni argomento previsto dal piano di educazione finanziaria, e con cui si forniranno elementi per rispondere a questioni su come risparmiare nonostante le spese mensili, proteggersi dagli imprevisti, accumulare un reddito adeguato alla pensione e, infine, valorizzare i propri risparmi. I video tutorial, inoltre, saranno visibili anche allo stand virtuale di Iccrea Banca presso il Salone dello Studente, partito il 4 ottobre in modalità virtuale.

Gli obiettivi di “Ottobre in Bcc” sono l’ampliamento delle conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali, l’acquisizione di autorevolezza nei confronti del target di riferimento e la promozione della filiale come luogo di consulenza all’interno del quale il cliente può trovare risposte adeguate ai propri bisogni.

Questa iniziativa fa parte dei percorsi di attenzione che l’intero gruppo, insieme alle bcc, dedica al territorio anche sul fronte della raccolta e del risparmio da parte dei privati e delle famiglie, con una soglia che ha raggiunto i 140 miliardi di euro complessivi.

“In linea con gli obiettivi del Comitato, Iccrea Banca attraverso l’iniziativa ‘Ottobre in bcc’ mette a disposizione delle bcc associate strumenti volti ad ampliare le occasioni di formazione e sensibilizzazione sui territori per quanto riguarda i temi finanziari – commenta il chief business officer Luca Gasparini –promuovendo una cultura del risparmio e dell’investimento in grado di tutelare il futuro e il beness ere economico della persona e delle famiglie, a cominciare dai più giovani”.