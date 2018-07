Iccrea Banca, la Bce autorizza la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo

di

Iccrea Banca ha ricevuto, il 24 luglio scorso, l’autorizzazione della Banca centrale europea per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea. La decisione della Bce arriva con un mese di anticipo rispetto al limite di 120 giorni previsti dall’invio dell’istanza presentata da Iccrea, lo scorso 27 aprile. Con l’autorizzazione della Banca Centrale Europea è arrivata quindi l’approvazione formale per l’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

“L’autorizzazione di Banca Centrale Europea è, per noi, un risultato di grande soddisfazione – ha commentato Giulio Magagni, presidente di Iccrea Banca – è un altro passo importante a cui siamo giunti dopo un intenso lavoro. Il modello di governance contenuto nell’istanza che abbiamo presentato e che ha ricevuto l’autorizzazione della BCE è volto a garantire la solidità delle Bcc, preservandone l’autonomia e la natura mutualistica per consolidare il loro sostegno al territorio”.

“I numeri dicono che il Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea, che ha appena ricevuto formalmente l’autorizzazione, sarà la prima banca locale del paese – ha aggiunto Leonardo Rubattu, direttore generale di Iccrea Banca -. Tutto questo è grazie anzitutto alle Bcc che sono il vero motore di questo progetto. È un passo storico che decreta come questo Gruppo ha i numeri per essere, a livello consolidato, il terzo in Italia per sportelli e il quarto per attivi. Una responsabilità che noi siamo pronti a cogliere a beneficio delle Bcc e soprattutto dei territori, delle famiglie e delle imprese che le Bcc sostengono da anni con il loro impegno e la loro vicinanza mai venuta meno. Siamo orgogliosi di arrivare a questa fase importante del processo, dopo una proficua e approfondita interlocuzione con la Banca centrale europea e la Banca d’Italia”.

Il neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea potrà contare su 144 Bcc, 4 milioni di clienti, 2.600 sportelli presenti in 1.720 comuni italiani, un attivo di circa 150 miliardi, un patrimonio netto di 11,4 miliardi ed un CET1 ratio superiore al 15 per cento. Queste dimensioni collocano complessivamente il Gruppo come la prima banca locale del paese e tra i primi 4 gruppi bancari italiani.

