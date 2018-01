Iccrea Banca colloca un nuovo bond senior da 400 milioni di euro

di

Nell’ambito del programma Emtn da 3 miliardi di euro, Iccrea Banca ha collocato un nuovo bond da 400 milioni di euro, a tasso variabile e di durata triennale, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Il collocamento, effettuato per la prima volta nel formato “Club Deal”, ha visto Morgan Stanley nel ruolo di Sole Lead Manager, ed è stato prezzato ad un re-offer pari a 99,7, con un rendimento di Euribor 3 mesi + 110 bps (rispetto a un Ipt iniziale pari a Euribor 3 mesi + 120/125 bps).

L’importo del collocamento, inizialmente previsto in 300 milioni di euro, è stata innalzato a 400 milioni a seguito del forte interesse dimostrato dagli investitori per l’operazione.

In termini geografici, il 68% è stato distribuito in Italia. La componente estera, pari al 32%, ha visto una partecipazione del 12% in Benelux, del 9% in Uk, del 5% in Svizzera e Austria, del 4% in Spagna e del 2% in altri paesi.

In termini di tipologia di investitori, il 45% è stato sottoscritto da Asset Managers, il 41% da Banche, il restante 14% da Assicurazioni e altri intermediari.

Iccrea Banca esprime soddisfazione per il risultato dell’emissione, in quanto rappresenta un’ulteriore testimonianza di fiducia verso le operazioni di funding da parte del Gruppo Iccrea e, contestualmente, una dimostrazione della solidità delle iniziative del gruppo a soddisfazione delle esigenze di investimento degli investitori, sia nazionali che internazionali.

