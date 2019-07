Iccrea Banca e Cattolica rinnovano la partnership

I consigli di amministrazione di Iccrea Banca e Cattolica Assicurazioni, riunitisi rispettivamente il 5 e il 3 luglio, hanno deliberato il rinnovo della partnership bancassicurativa fino al 31 dicembre 2022.

Alberto Minali, amministratore delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto un accordo per il rinnovo della partnership con Iccrea, segno della reciproca soddisfazione sui risultati raggiunti insieme in questi anni. La bancassurance è un elemento importante della nostra strategia industriale. Lo dimostra il rinnovo di questo impegno con uno dei nostri partner storici, ora diventato Gruppo, così come l’accresciuta partecipazione in questa joint venture. Grazie alla presenza capillare ed efficace di Iccrea sul territorio, ci attendiamo un ulteriore miglioramento nel servizio al cliente”.

Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca: “La partnership avviata con Cattolica Assicurazioni nel 2008 è stata, per il Gruppo Iccrea e le Bcc, una leva strategica per la presentazione di un’offerta adeguata alle famiglie e ai privati clienti delle Banche. Con l’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea rinnoviamo questa partnership con l’obiettivo di accrescere il servizio alla clientela e offrire prodotti e servizi ancora più competitivi su tutti i territori delle Bcc aderenti al Gruppo”.

Riassetto partecipativo delle JV e nuovo patto parasociale

Acquisizione, da parte di Cattolica Assicurazioni, di un ulteriore 19% del capitale sociale di Bcc Vita e Bcc Assicurazioni (le “JV”), con incremento al 70% della quota partecipativa detenuta in entrambe e conseguente riduzione al 30% della quota di Iccrea, per un corrispettivo di complessivi euro 42.463.138 (di cui euro 39.330.000 per l’acquisto del 19% di Bcc Vita ed euro 3.133.138 per l’acquisto del 19% di Bcc Assicurazioni).

Sottoscrizione di un nuovo patto parasociale relativo alla governance delle JV, coerente con il riassetto partecipativo predetto.





Nuovo accordo commerciale

Prosecuzione delle attività di intermediazione dei prodotti assicurativi delle JV attraverso le banche di credito cooperativo appartenenti al neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (ad oggi, 142 Bcc).

Assunzione, da parte della capogruppo Iccrea Banca, di specifici impegni di promozione, secondo un piano commerciale rivisto e principalmente focalizzato su redditività e competitività dei prodotti a catalogo, qualità del servizio alle banche aderenti e maggior penetrazione presso la clientela.



Alla scadenza, gli accordi si rinnoveranno automaticamente per ulteriori periodi di 12 mesi, fatta comunque salva la facoltà di rinegoziarne contenuti e durata ovvero, in alternativa, di terminare la partnership attraverso l’esercizio di opzioni call e put simmetriche a valere sull’intera partecipazione detenuta da Cattolica (70%), a condizioni e corrispettivi predeterminati, e previo ottenimento delle occorrenti autorizzazioni.

La sottoscrizione delle nuove pattuizioni sarà formalizzata nei prossimi giorni, mentre la loro effettiva esecuzione (tra cui l’acquisto del 19% delle JV), è prevista indicativamente entro la fine del corrente mese di luglio.