Iccrea Banca e Fsi perfezionano partnership strategica per lo sviluppo di Bcc Pay

Iccrea Banca e Fsi hanno perfezionato la partnership strategica siglata a gennaio 2022 e finalizzata all’ulteriore sviluppo in ottica fintech di Bcc Pay, la società di monetica nata all’interno del gruppo Bcc Iccrea, che ad oggi oggi conta circa 4 milioni di carte di pagamento, oltre 200 mila pos e circa 50 miliardi di euro di transato annuo.

L’operazione crea una nuova realtà italiana e indipendente nel settore dei pagamenti in Italia, punto di riferimento nel panorama del fintech e con un approccio orientato all’innovazione e alla crescita della digitalizzazione nel nostro Paese. Bcc Pay può inoltre contare su una piattaforma it scalabile.

“L’operazione, che ha una valorizzazione complessiva di fino a 500 milioni di euro, si è conclusa a seguito dell’autorizzazione da parte di tutte le autorità competenti e ha previsto l’investimento di Fsi in Bcc Pay attraverso l’acquisizione per il tramite del veicolo Pay Holding Spa del 60% del capitale sociale della Società, mentre il restante 40% è rimasto – sempre per il tramite del veicolo Pay Holding S.p.A. – in capo a Iccrea Banca”, precisa un comunicato stampa. È stato altresì sottoscritto il contratto di distribuzione di lungo termine dei prodotti e dei servizi di Bcc Pay a valere su Iccrea Banca e sulle bcc del gruppo.

Bcc Pay si avvarrà delle competenze di Massimo Arrighetti, nominato presidente, e di Fabio Pugini, nominato amministratore delegato. Le direttrici di sviluppo della società saranno principalmente: l’ampliamento dell’offerta e il costante miglioramento del servizio; l’innovazione; il focus sui clienti e le loro esigenze; la possibilità di allargare la customer base ad altri operatori.