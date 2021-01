Iccrea Banca ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Bcc Risparmio&Previdenza

Iccrea Banca ha perfezionato l’acquisto della quota azionaria del 25% del capitale di Bcc Risparmio&Previdenza Sgrpa, finora detenuta dal gruppo Assimoco.

Per effetto dell’operazione, Iccrea Banca oggi acquisisce l’intero capitale sociale della sgr del gruppo Iccrea, realtà funzionale ad accompagnare le oltre 130 banche di credito cooperativo aderenti al gruppo nel segmento del risparmio gestito e della previdenza complementare.

“Con l’operazione appena conclusa diamo continuità al percorso di razionalizzazione delle società del gruppo – commenta Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca –. Attraverso la nostra sgr vogliamo garantire sempre più qualità ed efficienza per facilitare l’operato delle nostre bcc a favore dei loro soci e clienti nell’ambito del risparmio e della previdenza, offrendo opportunità di investimento sia per la clientela più tradizionalista, sia per quella che necessita di soluzioni al passo con i tempi”.