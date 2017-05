Iccrea Banca e le agenzie di riferimento territoriali insieme per la bancassicurazione

di

Un tavolo per razionalizzare gli strumenti, i prodotti e i servizi che il futuro gruppo bancario cooperativo targato Iccrea potrà offrire alle banche di credito cooperativo e alle famiglie loro clienti sul fronte assicurativo. Ecco un’ulteriore fase della costituzione di un gruppo cooperativo che, continuando nella sua logica inclusiva, prevedrà anche l’asse con le agenzie di riferimento territoriali delle federazioni delle Bcc: Assiccoper Toscana (Toscana), A&T s.r.l. Servizi Assicurativi e Turistici (Marche), M.o.c.r.a. (Sicilia), Assicra Servizi Assicurativi (Abruzzo e Molise), Agecooper (Lazio) e Assi.Cra. Veneto s.r.l..

Al tavolo di lavoro, per conto della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ci sarà poi Bcc Retail, la società del gruppo Iccrea che si occupa di veicolare i prodotti e i servizi bancassicurativi del Gruppo verso le Bcc locali.

La collaborazione tra Iccrea Banca e le agenzie di riferimento territoriali è volta anzitutto a valorizzare l’offerta che già oggi queste presentano alle banche di credito cooperativo, frutto di partnership con primarie compagnie di assicurazioni, e in grado di combinare il valore dei prodotti e dei servizi con un’impronta etica così da rispondere alle esigenze della clientela e proteggerla adeguatamente. Un modello di offerta che negli anni le Bcc hanno sempre dimostrato di apprezzare notevolmente.

“Questo tavolo di lavoro ha la primaria funzione di razionalizzare l’offerta del futuro gruppo bancario cooperativo targato Iccrea – ha commentato Fabio Colombera, responsabile area governo sviluppo di Iccrea Banca – al fine mettere insieme le forze e accrescere la qualità di servizio che il futuro Gruppo vuole garantire alle Bcc. In questo senso, le Agenzie di Riferimento Territoriali avranno un ruolo fondamentale in questo disegno, sia nel dialogo con le Bcc, sia nei rapporti con i partner collaudati e con quelli che verranno coinvolti in futuro. Le stesse Agenzie avranno al contempo un ruolo strategico operativo per gli ambiti di progettazione e sviluppo commerciale, formativo, vendita e post-vendita e per l’implementazione di tutti i canali innovativi per meglio servire l’operatore della Bcc e il cliente stesso”.

Iccrea Banca e le agenzie di riferimento territoriali insieme per la bancassicurazione ultima modifica: da