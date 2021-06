Iccrea Banca acquisisce il 9,9% di Pitagora e si rafforza nella cessione del quinto

Iccrea Banca ha acquisito una partecipazione pari al 9,9% del capitale sociale di Pitagora Spa, detenuto da Banca di Asti, Bonino 1934 e alcuni azionisti di minoranza. Lo hanno reso noto oggi le ter società con un comunicato congiunto, precisando che l’operazione si iscrive nel contesto del più ampio accordo di partnership commerciale di lungo termine siglato il 23 dicembre 2020, e operativo dai primi mesi del 2021, tra Pitagora e Bcc Credito Consumo, società del gruppo Iccrea specializzata nell’offerta di finanziamenti personalizzati dedicati alle famiglie, finalizzato alla distribuzione dei prodotti di cessione del quinto di Pitagora attraverso la rete degli sportelli delle bcc aderenti al gruppo bancario.

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle usuali condizioni sospensive tra cui il rilascio da parte della Banca d’Italia delle necessarie approvazioni e/o autorizzazioni. L’accordo prevede che l’operazione debba concludersi entro il 31 dicembre 2021.

In vista dell’ingresso di Iccrea Banca nella compagine azionaria di Pitagora è inoltre prevista la sottoscrizione, al closing dell’operazione, di un accordo parasociale tra Banca di Asti, Bonino e Iccrea Banca avente ad oggetto, tra l’altro, la rappresentanza di Iccrea Banca nell’ambito del Consiglio di Amministrazione di Pitagora e l’attribuzione a Iccrea Banca di taluni diritti di minoranza qualificata, nonché il diritto di incrementare la propria partecipazione sino al 20% tramite l’esercizio di un’opzione di acquisto nei confronti di Banca di Asti e Bonino.

A regime, entro il 2023, si stima che la partnership strategica possa portare ad una produzione annua aggiuntiva per Pitagora di oltre 350 milioni di euro e così favorire il raggiungimento di un miliardo di euro complessivi annui.

La partnership strategica consentirà al gruppo bancario cooperativo di arricchire la propria operatività in ambito credito al consumo con un partner specializzato nella cessione del quinto, nel più ampio percorso volto al rafforzamento dell’offerta da parte delle bcc per il soddisfacimento delle esigenze dei soci e della clientela retail.

“L’acquisizione da parte di Iccrea Banca di una quota di minoranza del capitale sociale di Pitagora si inserisce nell’ambito del più ampio accordo strategico raggiunto tra i due gruppi bancari – ha affermato l’amministratore delegato di Banca di Asti, Carlo Demartini -. Si tratta di un accordo industriale di valenza strategica, che origina dalle affinità sul modello di servizio offerto e sul modo di relazionarsi con la clientela e con il territorio, che porterà risultati significativi per entrambi i gruppi. Se da un lato l’ambito operativo riguarda un segmento specifico del credito al consumo, dall’altro è geograficamente esteso all’intero territorio nazionale e consentirà un ulteriore sviluppo di Pitagora”.

Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca, ha aggiunto: “L’operazione rientra nell’ambito dei progetti strategici e delle iniziative che Iccrea Banca intende intraprendere con la finalità di supportare le nostre BCC nei confronti dei loro soci e clienti. Nello specifico, l’acquisizione di una quota di Pitagora consentirà di rafforzare la partnership già in essere e il nostro progetto industriale di medio-lungo termine nel mercato della cessione del quinto, definendo ancora più chiaramente l’impegno del Gruppo nel comparto del credito alle famiglie”.

“Il positivo avvio nei primi mesi dell’anno della partnership con il gruppo Iccrea rappresenta un pilastro di rilievo per la strategia di crescita di Pitagora nell’ambito del mercato del credito al consumo e nello specifico comparto della cqsp e consente alle bcc appartenenti al gruppo Iccrea di arricchire la propria offerta in tale ambito, con un servizio accurato ed efficiente a favore della propria clientela. L’ingresso di Iccrea Banca nel capitale sociale di Pitagora non potrà che rafforzare tale partnership”, ha affermato l’amministratore gelegato di Pitagora, Massimo Sanson.

Il guppo Cassa di Risparmio di Asti è stato assistito da Pedersoli Studio Legale e Fieldfisher per gli aspetti legali e da Prometeia per i profili strategici e finanziari. Il gruppo Iccrea è stato assistito da Legance Avvocati Associati per gli aspetti legali e dal network Deloitte per i profili strategici e finanziari.