Iccrea Bancaimpresa e Sace Simest a sostegno dell’internazionalizzazione di Elettra 1938

Iccrea BancaImpresa, due banche di credito cooperativo e Sace Simest, che insieme costituiscono il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, sostengono l’internazionalizzazione di Elettra 1938, azienda multinazionale di origine vicentina, attiva nella produzione e distribuzione di batterie e accumulatori per il settore automotive e per uso industriale.

Nel dettaglio, Sace e Iccrea BancaImpresa, quest’ultima capofila di un pool di Bcc costituito da Cra di Brendola e Bcc San Giorgio Quinto Valle Agno, hanno finalizzato un finanziamento da 12 milioni di euro, assistito da garanzia Sace al 50%, destinato a sostenere il piano di investimenti 2018-2021 dell’azienda che prevede il miglioramento dell’efficienza e della capacità produttiva degli stabilimenti situati prevalentemente in Svizzera e Brasile, nonché la costituzione di un nuovo polo produttivo in Messico.

Simest, invece, attraverso un’iniezione di capitale di 5 milioni di euro, entrerà al 35% nella controllata cinese, sostenendo il programma di investimenti del Gruppo industriale. Il rafforzamento permetterà di aumentare la capacità produttiva dell’impianto cinese, situato nel parco industriale di Wuhan, capitale della provincia di Hubei situata nella Cina centrale, e di soddisfare così le richieste del mercato locale e degli altri mercati asiatici, caratterizzati da elevati tassi di crescita.

Già leader nel mercato della produzione di avvisatori acustici e accumulatori al piombo, dal 2010 Elettra ha sviluppato un comparto green dedicato alla realizzazione di batterie al sodio e cloruri di nichel per l’Energy Storage e il settore della sustainable mobility, che permette di offrire un prodotto innovativo oltre che ecosostenibile grazie alla tecnologia avanzata a zero emissioni. Elettra 1938, attraverso le proprie partecipate opera in 60 paesi in quattro diversi continenti, con 7 siti produttivi in Italia, Svizzera, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Brasile e Cina, e 2 centri di ricerca e sviluppo, in Italia e Francia, che impiegano circa 1.500 addetti, generando un fatturato di oltre 250 milioni di euro.

