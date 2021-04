Iccrea e Confartigianato Imprese: al via partnership su Superbonus 110% e riqualificazione energetica

Il gruppo bancario cooperativo Iccrea e Confartigianato Imprese hanno siglato un accordo di collaborazione per valorizzare le opportunità previste dalla normativa Superbonus e dalle precedenti misure di riqualificazione già previste dalla normativa vigente. L’intesa, in particolare, permetterà alle bcc aderenti al gruppo Iccrea di offrire consulenza e soluzioni agli iscritti a Confartigianato, oltre che ai loro clienti sul territorio, al fine di valorizzare i vantaggi previsti per la riqualificazione energetica degli edifici e dei relativi incentivi fiscali.

Grazie alla partnership, gli associati a Confartigianato avranno accesso quindi a prodotti di finanziamento dedicati al comparto dell’efficientamento energetico e del consolidamento antisismico.

Altro elemento dell’impegno di entrambi i partner sarà quello di avviare percorsi di sensibilizzazione a livello locale, anche attraverso eventi con formula digitale e, secondo le circostanze, in presenza, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio ivi compresi i soci delle bcc e gli associati di Confartigianato.

“I bonus e i vantaggi per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico sono elementi cardine per lo sviluppo dell’economia locale – dichiara Luca Gasparini, chief business officer di Iccrea Banca -. I numeri ci stanno dando segnali inequivocabili sull’efficacia di questi strumenti e il Gruppo Iccrea, insieme alle oltre 130 bcc aderenti, ha già lavorato pratiche per 150 milioni di euro, e grazie alle sinergie con Confartigianato Imprese vuole continuare a sostenere le aziende che lavorano nel comparto edile”.

“L’accordo con il gruppo bancario cooperativo Iccrea valorizza lo storico rapporto tra la nostra realtà e le banche del territorio e rappresenta una concreta opportunità che permette agli artigiani e alle micro e piccole imprese di utilizzare strumenti che consideriamo fondamentali per rianimare l’economia, a partire dal settore delle costruzioni, mettere in sicurezza ed efficientare il patrimonio immobiliare – sottolinea Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese -. Riteniamo indispensabile che il Superbonus 110% e gli incentivi per le ristrutturazioni edili e la riqualificazione energetica siano resi stabili e strutturali al fine di corrispondere alle aspettative delle imprese e dei consumatori”.