Gruppo Iccrea, Giorgio Crosina sarà il nuovo chief information officer

A partire dal prossimo primo gennaio Giorgio Crosina, 60 anni, trentino, laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, già direttore generale di Phoenix Informatica Bancaria (Trento), sarà il nuovo chief information officer del Gruppo Iccrea, e svolgerà un ruolo rilevante di senior advisor per le questioni Ict (Information and Communication Technolgy) per il consiglio di amministrazione.

L’arrivo di Crosina, che è stato il creatore e l’artefice del successo di Phoenix Informatica Bancaria, si inserisce in un piano strutturato di rafforzamento del management del Gruppo Bancario Iccrea, in vista del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che si posizionerà tra i primi 4 gruppi bancari italiani.

Le nuove abitudini dei consumatori, l’evoluzione normativa, il nuovo contesto tecnologico e la presenza sempre più incisiva di nuovi player non bancari, fanno evolvere la modalità di erogazione dei servizi centrata sempre di più su concetti di omnicanalità e di processi realtime, abilitati da architetture informatiche aperte.

In questo contesto, il modello di servizio dell’Ict e del back office bancario del Gruppo Iccrea si vanno ridefinendo attraverso una strategia che pone sempre di più al centro il cliente. L’arrivo di Crosina è un ulteriore e importante passo in questa direzione oramai già delineata.

“La decisione di Giorgio Crosina di mettere la sua pluriennale esperienza al servizio del Gruppo Iccrea – ha dichiarato Giulio Magagni, Presidente di Iccrea Banca – è motivo di grande soddisfazione da parte del consiglio di amministrazione e dimostra l’interesse che suscita in professionisti di primo piano il nostro progetto di gruppo bancario cooperativo”.

“Per il Gruppo Iccrea – ha aggiunto Leonardo Rubattu, direttore generale di Iccrea Banca – l’arrivo di Giorgio Crosina non rappresenta solo la possibilità di avvalersi dell’esperienza e del know how di uno dei più riconosciuti manager nel settore dell’informatica bancaria. La costante e pluriennale attenzione di Crosina nei confronti delle esigenze delle Banche di Credito Cooperativo, sia nel contesto di un’incessante evoluzione normativa che in quello di un mercato sempre più competitivo, rappresenta per noi un asset fondamentale nell’implementazione della nostra strategia di innovazione nella relazione con i clienti delle Bcc”. “Inoltre – ha affermato Leonardo Rubattu – l’inserimento dell’ing. Crosina, rappresenta un tassello essenziale nel rafforzamento della struttura manageriale in vista del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo e del processo di graduale convergenza dei sistemi informatici delle 154* Bcc aderenti al progetto promosso da Iccrea Banca”. “Nei prossimi mesi continueranno gli inserimenti mirati di professionisti di primo piano in posizioni organizzative chiave. Siamo determinati a rispettare le tempistiche condivise con la Vigilanza italiana e europea”.

Giorgio Crosina assumerà tutte le funzioni attualmente in capo alla dottoressa Nicoletta Mastropietro che, a partire dal primo novembre 2017, lascerà il Gruppo Iccrea.

