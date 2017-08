Iccrea, nuovo passo avanti nel progetto di sviluppo del segmento di bancassicurazione,

di

Il Gruppo bancario cooperativo targato Iccrea continua il suo progetto di sviluppo del segmento di bancassicurazione, sia per il ramo vita che per il ramo danni.

Il nuovo tassello del mosaico (la cui realizzazione è stata avviata già nel maggio scorso) è l’attivazione del coordinamento e dello sviluppo delle attività assicurative delle Agenzie di Riferimento Territoriali Assicurative (Art), attualmente presenti in alcune regioni (Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Sicilia e Abruzzo) e inserite nei rispettivi contesti della Federazione locale delle Bcc di riferimento.

Per queste finalità, il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha nominato Manuel Nacmias coordinatore nazionale delle attività di bancassicurazione del Gruppo bancario Iccrea (per il tramite delle Agenzie di Riferimento Territoriali) che assumerà formalmente l’incarico a partire dal prossimo 1° Ottobre.

Nacmias, 55 anni, già Direttore Generale di ASSI.CRA.VENETO Srl (l’Agenzia di Riferimento Territoriale per il Veneto) ha maturato un’approfondita esperienza nel comparto assicurativo in primarie società di assicurazioni (quali La Fondiaria Assicurazioni, HDI Assicurazioni, CBA Vita-Banca Sella, Assimoco Vita), dove, con diverse posizioni fino a quella di Direttore Tecnico, si è occupato di costruzione dei prodotti assicurativi, assistenza e consulenza alle Reti di vendita, organizzazione, formazione, supporto in ambito regolamentazioni e normative.

Le Agenzie di Riferimento Territoriali si occupano infatti di promuovere e diffondere la cultura assicurativa nel Credito Cooperativo, proponendosi come interlocutrici professionali nei rapporti tra primarie Compagnie di Assicurazione e le Bcc. In quest’ottica, offrono un’attività di supporto di particolare ampiezza nei confronti delle Banche che, al momento, spazia dallo studio e selezione dei prodotti, al supporto alla vendita e allo svolgimento delle attività di back office o post vendita.

Le attività svolte dalle Agenzie sul territorio rientreranno quindi nel progetto del futuro Gruppo bancario cooperativo di Iccrea, con un coordinamento centrale da parte della Capogruppo al fine di una prossima integrazione complessiva a supporto di tutte le Banche di Credito Cooperativo aderenti al progetto.

“Grazie all’esperienza in Assimoco Vita e a quella attuale in ASSI.CRA. VENETO – ha commentato Nacmias dopo la sua nomina – ho apprezzato la realtà delle Bcc che ogni giorno operano con serietà e professionalità a sostegno dello sviluppo dei territori. Accolgo quindi questa nuova opportunità con estremo entusiasmo, felice di mettere le mie energie a disposizione del gruppo bancario Iccrea in collaborazione con le altre Agenzie di riferimento territoriali”.

