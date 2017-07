Immobiliare, Idealista: nel II trimestre prezzi delle case di seconda mano in calo dell’1%

di

I dati dell’ultimo rapporto sui prezzi delle case di seconda mano di Idealista mostrano un calo delle quotazioni in tutto il Paese per il secondo trimestre di fila. I valori nazionali di “listino” a giugno sono calati dell’1%, toccando i 1.850 euro al metro quadro.

Valutando i dati in prospettiva annuale, i prezzi sono scesi del 6,5% negli ultimi 12 mesi facendo intravedere segnali di rallentamento della discesa.

Secondo Vincenzo De Tommaso, dell’ufficio studi di idealista: “La tendenza attuale rispecchia la capacità di spesa delle famiglie e l’andamento dei salari reali, ma anche un’offerta ampia e spesso poco qualificata, con la conseguenza che i prezzi continuano a scendere nonostante la ripresa delle compravendite”.

Regioni

Il trend negativo dei valori immobiliari investe tutte le regioni italiane a eccezione di Valle d’Aosta (1,4%), Calabria (1,3%), Marche (0,4%) e Sardegna (0,3%). Stabili i prezzi in Basilicata (1.194 euro/m²), le regioni che scontano i maggiori ribassi sono Friuli Venezia Giulia (-4,6%), Molise (-3,7%) e Umbria (-2,9%).

La Liguria è sempre la regione top a una media di 2.622 euro al metro quadro, seguita dalla Valle d’Aosta (2.522 euro/m²) e Lazio (2.464 euro/m²). La Calabria, con 930 euro al metro quadro, è la regione più economica davanti a Molise (1.035 euro/m²) e Sicilia (1.166 euro/m²).



Province

ll 70% dei mercati provinciali – 71 aree sulle 107 monitorate -, chiudono il secondo trimestre in saldo negativo. I macro ambiti che hanno fatto registrare le variazioni maggiori sono Novara (-6,7%), Caserta (-6,6%) e Belluno (-6,6%), all’opposto sono Latina (3,9%) Bergamo (3,2%) e Prato (3,1%) a segnare gli incrementi più sensibili.

Sul fronte dei prezzi di listino Savona (3.337 euro/m²) è sempre la provincia più cara, davanti a Bolzano (3.051 euro/m²), mentre Biella chiude la graduatoria con soli 672 euro/m².

Città

Mercati cittadini ancora dominati dalle svalutazioni dopo i mesi primaverili, anche se calano da 79 a 70 i capoluoghi in segno negativo rispetto al primo trimestre dell’anno su 103 centri monitorati da idealista.

L’andamento dei prezzi nei centri minori è caratterizzato ancora da oscillazioni più ampie rispetto ai grandi mercati, come dimostrano i rimbalzi di Brescia (5,8%), Crotone (4,6%) e Viterbo (4,5%) da un lato e, all’opposto, i tonfi di Frosinone (-10,2%), Novara (-9,3%) e Agrigento (-9,1%).

L’andamento è ancora piuttosto contrastato nei grandi mercati, ma i rialzi iniziano a consolidarsi anche per la graduale tendenza a rivalutare l’immobile come investimento nelle città più grandi come Bologna (1,6%), Milano (1,4%), Torino (1,3%) e Napoli (0,6%). Prezzi giù invece a Venezia (-1%), Firenze (1,1%), Bari (1,8%), Cagliari (-2,1%), Genova (-2,2%), e Roma (-2,6%).

Il ranking delle città più care vede Venezia (4.357 euro/m²) sempre al top su Firenze (3.403 euro/m²) e Bolzano (3.393 euro/m²). Nella parte bassa del ranking stazionano Agrigento (851 euro/m²), Caltanissetta (797 euro/m²) e Biella, la più economica, con 722 euro al metro quadro.

L’indice dei prezzi degli immobili di Idealista

Il portale immobiliare idealista è attualmente una delle pagine web più utilizzate in Italia da privati e professionisti immobiliari per la vendita, l’acquisto e l’affitto di immobili. Con una base dati di oltre 1 milione di immobili l’ufficio studi idealista realizza analisi e studi relative al prezzo delle abitazioni nel nostro Paese dal 2007.

Per la realizzazione di quest’indice sono stati analizzati i dati di 398.147 annunci immobiliari pubblicati su idealista tra il 25 marzo e il 26 giugno 2017; questi immobili hanno superato il controllo di qualità basato su informazioni come prezzo, dimensione, distribuzione e non duplicazione.

Per permettere una sufficiente standardizzazione dei risultati sono analizzati soltanto i comuni che hanno mantenuto una media costante di 50 o più annunci di case di seconda mano in vendita, nel corso del periodo di studio. I comuni che non hanno raggiunto questa media sono stati esclusi dal campione di analisi, al pari di quelli che hanno registrato una variazione di più del 30% del numero di annunci nel periodo dato.

