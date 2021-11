Idealista: prezzi locazioni stabili a ottobre ma saliti del 5% su base annua

I prezzi delle locazioni si sono mantenuti pressoché stabili a ottobre (-0,1%) rispetto al mese precedente, a quota 11,4 euro mensilia metro quadro. È quanto emerge dal report mensile dell’ufficio studi del portale immobiliare Idealista, secondo il quale i canoni risultano però in aumento del 5% su base annuale, tornando in terreno positivo in tutti i mercati più dinamici, quelli più impattati dal covid-19, come Milano, Bologna e Firenze.

Capoluoghi

Oltre la metà dei capoluoghi monitorati dall’osservatorio di Idealista (47 su 91) presentano variazioni positive; 7 centri mantengono prezzi di richiesta stabili a ottobre. Si registrano inoltre fluttuazioni deboli in più di un terzo dei mercati cittadini, comprese in una forbice tra il -1% e l’1%. Mentre agli estremi delle variazioni troviamo Massa (-10,2%), Prato (-6,8%) e Vibo Valentia (-6,2%), con le performance peggiori, dall’altro lato Ragusa (12%), Cagliari (10,7%) e Agrigento (10,4%) guidano con aumenti a due cifre.

“Come anticipato, tutti i principali mercati dell’affitto hanno ritrovato vigore, con

Firenze (2,9%) che guida il treno degli aumenti, davanti a Venezia (2,6%) e Milano (2,3%). Bene tutti gli altri grandi mercati con incrementi un po’ ovunque, da Bologna (1,8%) a Palermo (1,2%), passando per Napoli (0,7%) – si legge nel rapporto -. Rimangono stabili Roma e Torino. Milano resta la città più cara per gli inquilini con una media di 19 euro mensili seguita da Firenze (15 euro/m²), Venezia (entrambi 14,5 euro/m²) e Bologna (14 euro/m²), mentre Roma si ferma a 13,3 euro mensili. Allo stesso tempo, a ottobre è Vibo Valentia (4,3 euro/m²) il capoluogo più economico per gli inquilini, davanti a Caltanissetta con 4,4 euro l’anno”.

Province

L’ufficio studi di Idealista ha registrato “valori in calo nell’ultimo mese in 2 province italiane su 3 con volatilità sempre molto elevate dopo i mesi estivi in particolare nelle province di Massa Carrara (-28,6%), Latina (-18,7%) e Grosseto (-15,3%). Cali a doppia cifra anche per Oristano e Rimini, rispettivamente del 13,6% e 13,4%. Il resto delle aree in ribasso va dal 9,2% di Lucca allo 0,1% che accomuna Brescia, Treviso, Bergamo, Catania e Nuoro. I prezzi crescono in 36 mercati provinciali trascinati da Ragusa (5,5%), Caltanissetta (5,5%) e Isernia (5%)”. Grosseto (20,6 euro/m²) risulta la provincia più cara per l’affitto sul portale, seguita da Ravenna (19,3 euro/m²) e Milano (18,2 euro/m²). Tra le zone più care al livello provinciale troviamo anche Lucca (16,7%), Rimini (16,4%) e Firenze (14%), tutti mercati in qualche modo influenzati dalla locazione turistica.

Dal lato opposto della graduatoria la più economica si conferma Caltanissetta (4,8 euro/m²) davanti a Isernia con soli 5 euro di richiesta media mensile.

Regioni

Secondo l’osservatorio di Idealista, “sono 11 le macroaree che assecondano la tendenza lievemente ribassista a livello nazionale. Tra queste la performance peggiore spetta alla Basilicata (-5,9%) davanti alla Calabria (-3,6%) e le Marche (-2,8%). Indici di ribasso inferiori al due per cento per il resto delle aree regionali dalla Toscana (-1,7%) al Trentino-Alto Adige (-0,6%). In controtendenza, a guidare è il Friuli-Venezia Giulia (6,2%), davanti a Umbria (2,8%), Valle d’Aosta (1,9%) e Lombardia (1,6%). Stabile il Piemonte”.

Il mercato lombardo consolida il primato nazionale dei prezzi delle locazioni, a una media di 15,7 euro al metro quadro mensili. “A seguire troviamo Valle d’Aosta (13 euro/m²), Toscana (12,7 euro/m²), Lazio (entrambe 12,4 euro/m²) e Trentino-Alto Adige (11,5 euro/m²). Canoni inferiori alla media nazionale di 11,4 euro mensili per 15 regioni comprese tra gli 11 euro richiesti dai proprietari dell’Emilia-Romagna e i 5,5 euro di canone medio mensile richiesti in Molise”, conclude.