Idealista: rendimenti immobiliari su del 6,7% per le case nel IV trimestre del 2019. Ancora meglio negozi (11%) e uffici (8,2%)

Cresce la redditività degli immobili in Italia. Secondo i dati di Idealista diffusi oggi, nel quarto trimestre 2019 il rendimento immobiliare è cresciuto in misura maggiore nel settore commerciale, passando dal 9,9% dell’ultimo trimestre dl 2018 all’11% dello stesso periodo del 2019. Il residenziale è cresciuto di 0,8 punti percentuali arrivando a toccare il 6,7%, gli uffici sono passati dal 7,7% all’8,2%, mentre i box dal 5,5% al 6,3%.

L’ufficio studi di Idealista ha messo in relazione i prezzi di vendita e affitto delle diverse tipologie immobiliari per calcolare il loro rendimento da affitto, viene inteso al lordo di imposte (Imu, cedolare secca) e spese di gestione.

Rendimenti nel residenziale

“In un momento in cui gli investimenti finanziari classici non garantiscono più rendimenti elevati gli investitori tornano a trovare rifugio nella casa attratti da rendimenti estremamente interessanti, anche se va ricordato che il suo acquisto non è esente da rischi. A cominciare da dove si compra”, si legge nel report.

Con un tasso pari all’10%, Biella è al top dei rendimenti delle abitazioni, seguita da Siracura (8,6%) e Rovigo (8,3%). Massa (4,1%) è la città più avara nei rendimenti seguita da Venezia, Pesaro, Imperia e Siena dove il ritorno medio annuo di un’abitazione in affitto è del 4,3%.

Tra i grandi mercati Milano (7%) offre i ritorni più interessanti in virtù di una domanda di affitto sempre più sostenuta e canoni che crescono più dei prezzi di vendita. Seguono Torino (6,1%)% e Roma (5,5%), mentre Napoli e Bologna si fermano al 5,4%.

Rendimenti dei locali commerciali (no capannoni)

Secondo l’analisi di Idealista, il beneficio maggiore di tutti i prodotti immobiliari analizzati lo offre il comparto commerciale: Milano (14,3%) è al primo posto del ranking, seguita da Torino (14,2%) e Ferrara (13,9%) tra i centri con i tassi di rendimento più alto. Ritorni a doppia cifra per i proprietari di altri 43 centri che si collocano in una forbice che va dal 13,8% di Vicenza e il 10,1% di Firenze e Cagliari. Sul fondo graduatoria dei rendimenti nel retail troviamo Rovigo (8,3%), Catania (8%) e Ragusa (7,9%).

Rendimenti degli uffici

Accelerano i rendimenti anche nel settore degli uffici, con i ritorni più elevati a Torino (9,7%) seguita da Perugia (8,6%) e Livorno (8,5%). Dal lato opposto del ranking troviamo Bari (5,8%), Bergamo (5,7%) e Rimini (5,4%). Tra i grandi mercati Milano (7,7%) cresce meglio di Roma e Napoli, appaiate al 7,1%.

Rendimento dei box

Anche il segmento di mercato dei box e dei posti auto ha rafforzato la tendenza espansiva nell’anno appena trascorso, con tassi in aumento in molte delle città monitorate. “In questa tipologia di prodotto immobiliare Firenze domina con un rendimento del 7,3%, davanti a Monza (6,7%) e Roma (6,4%) – conclude l’ufficio studi di Idealista -. Dall’altro lato è Genova (3,9%) a garantire il minor ritorno sull’investimento davanti a Napoli (4,5%)”.