IF Broker amplia la sede di Milano e accoglie la divisione Nord Italia. Presto le selezioni per i nuovi consulenti

Prende ufficialmente il via il piano di crescita di IF Broker. Dopo la creazione ed il rafforzamento della divisione commerciale Centro-Sud Italia, anche la divisione commerciale Nord Italia si appresta a partire con l’ampliamento della rete dei consulenti assicurativi e l’attività di formazione.

Nei giorni scorsi è terminata infatti l’opera di espansione e ristrutturazione degli uffici milanesi del broker di assicurazioni, destinati a diventare in breve tempo un vero e proprio centro di sviluppo aziendale. Trecentoquaranta metri di superficie, con 5 uffici dirigenziali, una sala riunioni direzionale, un ufficio operativo multipostazione, un’aula di formazione, due salottini e una reception, sono pronti ad accogliere la divisione commerciale nord Italia di IF Broker.

“L’espansione della nostra sede legale nei pressi di piazza 5 Giornate, nel cuore della città a pochi passi da Palazzo di Giustizia e piazza San Babila, costituisce un passaggio strategico nello sviluppo commerciale della nostra rete di consulenti assicurativi su tutto il territorio nazionale – spiega Giancarlo De Vizia, consigliere di amministrazione e chief operating officer di IF Broker -. I nuovi spazi potranno ospitare un numero importante di risorse umane, commerciali e non, a sostegno dello sviluppo distributivo nel Nord Italia”.

“L’ampliamento degli uffici di Milano ci concede la possibilità di dare maggiore rappresentanza alla nostra società, con uffici prestigiosi e di ampia metratura – aggiunge Andrea Cipriano, vice presidente e amministratore delegato della società -. La maggiore superficie ci permetterà di ospitare anche sessioni formative e riunioni direzionali. La nuova sala consiliare consentirà di ospitare il board. In tal senso Milano assumerà un ruolo centrale nei rapporti con le direzioni delle compagnie assicurative, con i partner strategici capitalistici e commerciali e per tutti i rapporti istituzionali più in generale”.

Completata l’attività di individuazione del target market di riferimento, ossia clientela finale di tipo affluent e private, e secondariamente retail, IF Broker avvierà il reclutamento di professionisti senior del mondo assicurativo e finanziario, iscritti nella sezione E del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui) dell’Ivass, e giovani talenti laureati desiderosi di inserirsi in un settore di business anticiclico, dimostratosi capace di fronteggiare anche momenti di crisi pandemica.

Entro la primavera prenderanno infine il via i corsi di formazione base e avanzata.