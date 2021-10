IF Broker diversifica il business: 5 divisioni operative entro fine 2022 e Roberto Costa divisional manager Centro Sud

IF Broker ha nominato Roberto Costa divisional manager per il Centro Sud Italia e si prepara ad abbracciare tre nuove aree di attività: private insurance, mediazione creditizia e welfare aziendale. L’annuncio è arrivato nel corso della convention aziendale in programma dal 4 al 6 ottobre a Ischia. Il piano di sviluppo e diversificazione del business, presentato nella serata di ieri, prevede la creazione progressiva di nuove divisioni operative e società veicolo entro la fine del 2022, nonché il raddoppio della rete dei consulenti assicurativi dell’azienda entro i primi mesi del prossimo anno.

Tre nuove business unit si affiancheranno alle due già esistenti

“Entro la fine del prossimo anno IF Broker avrà cinque business unit, rispetto alle due attuali. Il percorso di crescita inizierà in questi giorni, con la nascita della divisione ‘Wealth Advisory’, che andrà ad affiancare quelle già esistenti Vita Risparmio e Danni. La nuova divisione si occuperà di private insurance, consulenza patrimoniale, consulenza su passaggio generazionale familiare e su passaggio generazionale imprenditoriale”, racconta Andrea Cipriano vice presidente e amministratore delegato.

Nel 2022 vedranno poi la luce altre 2 divisioni con specifiche società veicolo dedicate: “Credit” e “Welfare”.

L’area Credit si svilupperà attraverso la nascita di una nuova società di mediazione creditizia e si occuperà di mutui, prestiti e cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

La divisione Welfare nascerà anch’essa attraverso la creazione di una realtà mutualistica dedicata e offrirà protezione sanitaria a titolo individuale o collettivo attraverso la partnership con una primaria società di mutuo soccorso.

“La strategia disegnata e legata alle nuove divisioni si combina in maniera sinergica e simbiotica con l’attività caratteristica prestata nell’intermediazione assicurativa, creando un approccio di complementarietà perfetta”, conclude Andrea Cipriano, vice presidente e amministratore delegato.

Il nuovo ruolo di Roberto Costa e l’espansione della rete di consulenti assicurativi

Roberto Costa, il cui ingresso nella società di brokeraggio assicurativo era stato anticipato lo scorso 9 settembre, assume il ruolo di divisional manager Centro Sud Italia. Si occuperà della gestione e sviluppo della rete di consulenti assicurativi nell’area geografica di sua competenza, che entro Aprile 2022 raddoppierà, passando da 55 a 110 uomini.

Costa porta in azienda un’esperienza di 35 anni nel mondo bancario e finanziario. Dopo l’esordio in Fideuram nel 1985, ha lavorato in Zeta Services, attuale Zurich, come area manager in Lombardia, e ha partecipato alla costruzione di Ambro Italia, attuale Banca Generali, per poi ricoprire il ruolo di area manager Toscana, Lazio, Liguria in Banca Bipop, attuale Fineco. Nel 2009 è stato a capo della rete Barclays, attuale CheBanca, e, dopo un’esperienza in Südtirol Bank e in Consultinvest, nel 2019 è approdato in Bnl Life Banker come recruiting manager.

“Coerentemente con la riorganizzazione della società, la nomina di Roberto verrà seguita dalla nomina di un nuovo divisional manager per il Nord Italia entro i primi tre mesi del prossimo anno. Ciò ci permetterà uno sviluppo organico del presidio territoriale della rete di vendita al fine di non lasciare alcuna area del nostro Paese scoperta. Nel contempo ci attendiamo entro la fine del 2021 una cifra di affari di 2,5 milioni di euro, con una crescita del 10% sul fatturato dell’esercizio precedente, ed investimenti stimati in risorse umane, commerciale, marketing, digitale e rete per oltre 700mila euro.”, afferma Giancarlo De Vizia, consigliere di amministrazione e chief operating officer di IF Broker.