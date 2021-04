If Broker, online il nuovo sito

È online dal 22 aprile il nuovo sito di If Broker. Tablet e mobile compliant, il nuovo sito si pone come un company profile che, con un linguaggio semplice e accessibile, consente di comprendere le soluzioni assicurative trattate e la metodologia di intervento utilizzata.

Il nuovo storytelling della compagnia si rivolge al cliente finale, ai nuovi collaboratori e ai consulenti già legati alla società. If Broker, spiega l’azienda, punta a raccontare al cliente finale “quanta professionalità ed entusiasmo mettiamo in ciò che facciamo”, ai potenziali nuovi collaboratori “come possano ritrovare presso di noi un riconoscimento professionale forte attraverso una costante formazione e una crescita professionale meritocratica” e collaboratori consulenti assicurativi già esistenti “come consolidare l’idea che si trovino nella azienda giusta al momento giusto poiché siamo in una fase di crescita forte e solo all’inzio del nostro percorso di storia”.

Per i consulenti assicurativi a fine giugno verrà attivata l’area riservata, nella quale “potranno trovare una serie di dinamiche di interazione a loro molto care”.

“Il nuovo sito di If Broker è di evidente rottura rispetto al posizionamento web passato della società – spiega Andrea Cipriano, vice presidente e amministratore delegato di If Broker -. Si privilegia un look & feel molto mobile-oriented, così come la fruibilità del sito che eccelle su piattaforma smartphone o tablet, ma senza rinunciare ad un posizionamento di alto profilo sul piano dei contenuti e dell’immagine. Il nuovo sito internet, che nasce anche da un dominio diverso rispetto a quello passato, si prefigge di essere la milestone su cui poggiare tutto lo sviluppo futuro commerciale e marketing dell’azienda”.

“È evidente la matrice commerciale del nostro nuovo sito internet, ossia area di incontro sul web o su mobile dove i nostri consulenti assicurativi possono meglio conoscere la nostra azienda, oppure i nuovi potenziali consulenti comprendere perché possiamo essere la giusta scelta per loro – aggiunge Giancarlo De Vizia, board member e chief operating officer -. Siamo una boutique di intermediazione e consulenza assicurativa, tagliata e costruita su misura, come il nostro nuovo sito internet, per attrarre talenti o semplicemente volenterosi che abbiamo voglia di ambire ad un contesto professionale e lavorativo di eccellenza, capace di garantire le più idonee condizioni per un futuro prospero e di successo. Infatti l’area ‘Lavora con Noi’ permette uno scambio immediato di e-mailing direttamente con la direzione esecutiva della società, senza filtri o barriere, nel segno della massima efficacia operativa”.