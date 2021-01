Ifb, prosegue l’espansione della società di intermediazione e consulenza assicurativa. Fatturato su del 55% nel 2020

Ifb ha chiuso il 2020 con un importante presidio territoriale di Campania, Puglia, Basilicata, Lazio ed Emilia Romagna e si pone per il 2021 l’obiettivo di far arrivare i propri servizi di consulenza in tutto il Nord Italia, a partire dal nuovo hub milanese. “La società, nata a Napoli alla fine del 2015, ha iniziato ad operare verso la metà del 2016 nella sede amministrativa e commerciale al centro del Vomero. Ha proseguito la propria espansione attraverso una serie di tappe evolutive che l’hanno condotta oggi ad essere un player primario, di nicchia, nella intermediazione e consulenza assicurativa, consolidando un fatturato 2020 nell’intorno dei 2,3 milioni di euro, in crescita di oltre il 50% rispetto all’esercizio 2019”, racconta Andrea Cipriano, vice presidente e amministratore delegato della società, nota con il nome commerciale di If Broker.

I progetti per il 2021

A novembre del 2020 la società ha consolidato la propria presenza sul mercato italiano con l’apertura degli uffici di Milano, nel cuore pulsante dell’economia del Paese. “Ora coltiviamo l’ambizione di diventare una piattaforma operativa per lo sviluppo di un progetto bancassicurativo integrato, che rappresenterà uno spazio ideale per accogliere una pluralità di selezionati consulenti professionali del mondo assicurativo e finanziario”, prosegue Cipriano.

Di cosa si occupa

La società è specializzata nell’intermediazione e consulenza assicurativa di prodotti di risparmio, investimento e previdenza ed è da sempre focalizzata sulla protezione e gestione dei patrimoni di imprenditori ed aziende. “Sin dalla fondazione If Broker ha avuto un forte orientamento alla protezione di beni e persone, nell’ambito vita, salute, infortuni, property & casualty per poi svilupparsi nell’area del wealth management attraverso un’offerta mirata di prodotti vita risparmio, investimento e previdenza, per clientela retail nei segmenti affluent e private (professionisti, imprenditori, artigiani/commercianti, dirigenti/funzionari d’azienda) nonché clientela corporate nello small business e mid-size market”, spiega Giancarlo De Vizia, consigliere di amministrazione e chief operating officer di Ifb.

Mission e punti di forza

If Broker punta a mettere al centro del proprio operato l’attenzione per il cliente, attraverso la gestione e la protezione dei patrimoni e la protezione della persona, sia essa fisica o giuridica. “Siamo convinti che la tutela dei patrimoni dei nostri clienti passi, oltre che attraverso una sana gestione degli investimenti e del risparmio, anche tramite la protezione della salute e dei beni materiali della propria clientela – conclude De Vizia –. Di qui l’offerta di soluzioni assicurative che non possono prescindere dalla considerazione forte che ogni cliente abbia necessità legate alla propria vita privata ma anche alla propria vita lavorativa, sia sotto il profilo dei risparmi che sotto il profilo della propria salute nonché ancora dell’integrità e tutela della propria attività professionale”.