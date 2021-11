IF Broker: Massimo Crico nominato divisional manager Nord Italia

IF Broker ha nominato Massimo Crico divisional manager per il Nord Italia. A lui spetterà il compito di creare una rete di consulenti assicurativi e di coordinare le azioni commerciali in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.

La sua nomina segue quella di Roberto Costa, che ad ottobre ha assunto il ruolo di divisional manager Centro Sud Italia. Entrambi i responsabili commerciali riporteranno al consigliere di amministrazione e chief operating officer Giancarlo De Vizia.

Massimo Crico ha iniziato la sua carriera in ambito finanziario negli anni ’80, collaborando con le principali società di gestione del risparmio, da Finarte al Mediocredito Centrale, da Euromobiliare al gruppo Epta (Casse di Risparmio) sino ad arrivare nell’ambiente degli agenti di cambio per la clientela più importante. Negli anni ’90, con la nascita dell’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari, gestito dalla Consob, Crico assume l’incarico di area manager e agente generale nel gruppo Sun Alliance divenuto poi Royal Sun Alliance (Rsa) e successivamente Banca Bipielle.

Alla fine degli anni ’90, con l’arrivo della new economy, Crico assume l’incarico di area manager in On Banca, primo modello di banca internet multi-canale realizzato in Italia dal gruppo Banca Popolare Commercio e Industria, e si occupa dell’apertura delle filiali e dei nuovi sportelli della banca. Nel 2004 ottiene la certificazione europea Efa (European Financial Adviser) e nel 2006 entra nel gruppo Consultinvest, prima come area manager dell’area Nord Est e poi come responsabile commerciale coordinamento e sviluppo.

“L’arrivo di Massimo Crico, alla guida del commerciale nel Nord Italia, nel ruolo di divisional manager, completa il percorso di rafforzamento iniziato da IF Broker con la nomina di Roberto Costa, a capo del commerciale nel Centro Sud Italia – ha dichiarato Giancarlo De Vizia -. Massimo Crico assomma esperienza trentennale, competenze di spessore assicurativo e finanziario, nonché conoscenza delle dinamiche proprie di una rete di consulenza di alto profilo per clientela esigente come la nostra. Sono certo che saprà identificare i migliori profili giovani e talentuosi da affiancare a professionisti di lungo corso, al fine di creare una sinergia vincente in termini di consulenza assicurativa“.

“Faremo un lavoro concentrato sulla qualità dei soggetti che andremo ad inserire nella nostra struttura, selezionando da un lato figure già consolidate, dall’altro giovani talenti da avviare all’attività. Lavoro che concentreremo sicuramente nelle grandi città del Nord Italia e in particolar modo nell’area Nord Est”, ha affermato Crico.