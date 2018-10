Ifin Holding rileva il 60% di 24Investment. Nuovo corso per 24Finance Mediazione Creditizia

di

Nuovo corso per 24Finance Mediazione Creditizia. Ifin Holding srl, che fa capo all’industriale reggiano Fernando Spallanzani, alla guida del gruppo di famiglia, attivo nei settori siderurgico, agroalimentare, immobiliare e finanziario, ha rilevato il 60% delle quote di 24Investment srl, holding di partecipazioni guidata dall’imprenditore Rino Moscariello, focalizzata nella gestione e nello sviluppo di reti distributrici di prodotti finanziari ed assicurativi.

La 24investment detiene: il 98% di 24Finance Mediazione Creditizia spa, società di mediazione creditizia con un intermediato complessivo di circa 200 milioni, che conta oltre 160 professionisti, operanti in tutta Italia, con sedi principali a Milano, Roma e Napoli; il 90% di BlueBroker srl, società di brokeraggio assicurativo specializzata nell’intermediazione di soluzioni legate al mondo del credito; il 49% di 24max spa, nata a luglio, dall’unione di due big player del real estate e dell’intermediazione finanziaria come il gruppo immobiliare Re/Max Italia e 24Finance Mediazione Creditizia, con l’obiettivo di diventare leader di mercato intermediando a regime, attraverso una rete altamente specializzata, mutui per oltre 550 milioni l’anno.

Contribuire alla costruzione di un polo aggregato di distribuzione di prodotti creditizi è l’obiettivo dell’operazione curata, per conto dei due gruppi, dallo studio legale Avvocati di impresa, rappresentato da Alberto Calvi di Coenzo e Rosanna Frischetto; lo studio Rtz, rappresentato dal senior partner Mirco Zucca e il partner Jessica Teggi per Ifin holding; l’investment manager Gerardo Consalvo; l’avvocato Francesco Montemurro; lo studio One Partner, rappresentato da Mauro Ferrara e Francesco Trimboli per 24Investment.

“Il progetto sul quale stiamo lavorando mira alla creazione di una rete di mediatori finanziari estesa su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di diventare punto di riferimento del mercato. L’ingresso in 24Investment è un ottimo punto di partenza per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, considerando già l’alto livello di organizzazione che ha permesso alla società in poco tempo di raggiungere dimensioni significative, grazie all’ottimo lavoro di gestione e coordinamento di Rino Moscariello”, dichiara Fernando Spallanzani.

“Sono certo che l’esperienza di un imprenditore di successo come Fernando Spallanzani darà una notevole spinta all’ulteriore crescita del progetto societario di 24Investment”, aggiunge Rino Moscariello, leader del gruppo che nasce dall’incontro fra realtà imprenditoriali di successo in specifici settori legati al mondo finanziario e immobiliare.

Ifin Holding rileva il 60% di 24Investment. Nuovo corso per 24Finance Mediazione Creditizia ultima modifica: da