Iia, al via la prima edizione dell’Italian insurtech summit, il 17 settembre, a Milano

Un’intera giornata dedicata all’innovazione digitale nell’industria assicurativa italiana e agli scenari che l’ecosistema insurtech ha davanti, alla luce delle conseguenze della pandemia. Questi i principali temi che verranno trattati giovedì 17 settembre, nel corso della prima edizione dell’Italian insurtech summit, organizzato dall’Italian insurtech association (Iia), entità senza scopo di lucro costituita all’inizio del 2020 da soggetti rappresentativi di tutte le componenti della filiera del mercato assicurativo, con il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).

L’evento sarà gratuito e si terrà a Milano, presso Le Village (Corso di Porta Romana, 61), dalle 9.00 alle 19.00, ma sarà soprattutto in streaming: il primo Italian Insurtech Summit sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori nelle quattro aree di attività approvate dall’associazione nel suo primo anno di vita: mercato, offerta e distribuzione, tecnologia e competenze, normativa e relazioni istituzionali.

Saranno presenti oltre 60 speaker, italiani ed esteri, provenienti dal mondo dei servizi finanziari, dell’innovazione, della tecnologia e della creatività. Tre invece le sezioni in cui sarà suddiviso l’evento: ecosistema insurtech, tecnologia e nuovi paradigmi, cultura dell’innovazione.

La sera sarà invece dedicata alla premiazione dei 15 migliori progetti insurtech del 2020: miglior prodotto digital retail e corporate; miglior collaborazione compagnia-startup, broker e compagnia più innovativi; premio innovazione; progetto di internazionalizzazione; miglior innovazione nella gestione dei sinistri, vertical workshop e iniziativa pro ecosistema insurtech; web services più efficaci; progetto blockchain, IA e di open insurance di maggior successo; start-up insurtech dell’anno.

Per candidarsi è possibile scrivere a [email protected] insurtechitaly.it.

“Siamo partiti ad inizio anno, a ridosso dello scoppio di una pandemia che ha obbligato le imprese a rivedere i propri modelli di business e di sviluppo. Ma non ci siamo fermati e abbiamo dato vita ad importanti iniziative, approvando il manifesto associativo, organizzando webinar e workshop, lanciando l’Insurtech Innovation Index e costruendo un’importante rete di sinergie e relazioni, fino a diventare l’associazione di riferimento della filiera dell’insurtech – ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, socio fondatore e presidente dell’Iia -. L’idea portante del Summit è quella di creare un framework che pone al centro l’innovazione, la creatività e il cambiamento. In sintesi, si parlerà quindi molto di innovazione e poco di assicurazione”.

La mission dell’Iia è infatti quella di accelerare l’innovazione digitale dell’industria assicurativa attraverso, formazione, condivisione di best practice tecnologiche, sinergie tra gli associati e confronto con le istituzioni nazionali e internazionali.

Nel rispetto delle normative vigenti, è prevista la capienza massima di ca. 50 partecipanti in location. Per consentire una maggiore fruizione (per un massimo di 500 partecipanti), l’iniziativa verrà inoltre trasmessa in diretta streaming. Si richiede iscrizione preventiva.