L’assicurazione del futuro e i modelli abilitanti al centro del webinar Iia/Ey il 12 maggio

Identificare i principali driver di innovazione nel mondo assicurativo, le tecnologie abilitanti e le sfide che caratterizzeranno il prossimo futuro. È l’obiettivo della ricerca “L’assicurazione del futuro e i modelli abilitanti”, realizzata da Ey e Iia (Italian Insurtech Association), che verrà presentata giovedì 12 maggio alle 16:30 nel corso di un webinar che vedrà la partecipazione di attori appartenenti a diverse categorie, quali compagnie assicurative, riassicuratori, intermediari, mga e bancassurance.

Giunta alla seconda edizione, la ricerca si propone di monitorare, tramite indici ad hoc, i progressi fatti e i risultati ottenuti dalle iniziative già avviate, secondo la logica “ciò che viene monitorato, viene migliorato”.

In particolare, verrà analizzato l’attuale stato dell’arte delle funzioni innovazione e digital all’interno delle strutture organizzative e come queste cooperano con le altre funzioni.

“Il mercato assicurativo, nonostante sia storicamente considerato uno dei più resistenti al cambiamento, sta attraversando un momento di forte trasformazione, per cui i tradizionali modelli di business sono messi alla prova da nuovi competitor e nuove sfide. Per rimanere al passo, si è diffuso oggi il concetto di innovazione diffusa, a tutti i livelli e in tutte le funzioni aziendali. Un ruolo fondamentale assumono collaborazioni e partnership, in particolare con insurtech ed enti accademici”, precisa l’Iia.

