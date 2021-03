Iia e FintechJobs.Today lanciano Hr Desk, strumento di recruiment nell’insurtech

Italian Insurtech Association (Iia) e la sua associata Fintechjobs.Today lanciano Hr Desk, un nuovo strumento attraverso il quale i soci potranno beneficiare dei servizi della neonata community di recruitment dedicata al fintech e all’insurtech.

Fintechjobs.Today collega i migliori talenti fintech e insurtech italiani attraverso una community verticale, aiutando le aziende a trovare risorse e candidati rilevanti per le loro posizioni aperte. “Quello che la differenzia da altre piattaforme è la qualità e l’approccio innovativo, che parte dall’idea di community e non di recruiting – spiega una nota stampa -. Accedendo al sito di Iia con username e password, si potrà accedere a Fintechjobs.Today e utilizzarne i servizi con una fee agevolata”.

Il nuovo servizio verrà presentato dai due partner il 31 marzo, nel corso di un webinar gratuito sul product management, una professione in rapida crescita nell’ambito tech in Italia. Qui il link per partecipare.

“Tutti i membri della nostra community vengono verificati in anticipo, ricevono vantaggi esclusivi per la community (come formazione, offerte dedicate, contenuti, ecc.) e accesso diretto ai responsabili delle assunzioni – afferma Valerio Buniato, co-fondatore di Fintechjobs.Today –. Infatti, a tutte le nostre aziende viene richiesto di fornire dati di alta qualità (come stipendio, benefits, informazioni sulla cultura aziendale) in cambio di un’esperienza digitale semplificata e una revisione dei profili pertinenti dei candidati. Inoltre FintechJobs.Today si rivolge ad aziende con esigenza di assumere personale qualificato in ambito fintech/insurtech ma che non sanno come risolvere il problema dell’easy apply di LinkedIn che offre una bassa percentuale di candidati in linea (solitamente meno del 10%). Con FintechJobs.Today le aziende abbassano notevolmente il “time to shortlist” (ovvero il tempo dedicato ad una prima selezione) risparmiando tempo, soldi ed energie che potranno essere utilizzate in altre attività come la formazione”.

Uno dei temi più cari all’ Italian Insurtech Association è quello delle competenze qualificate. “Il nostro manifesto programmatico è stato da subito molto chiaro su questo: uno degli obiettivi primari di Iia è sviluppare la formazione, l’adeguamento delle competenze e la selezione delle risorse professionali per far sì che il mercato assicurativo sia sempre di più al passo con la digitalizzazione del mercato – spiega Gerardo Di Francesco, segretario generale dell’associazione –. Partnership come quella con FintechJobs.Today vanno esattamente in questa direzione”.