Iia presenta l’insurtech act, documento guida per la trasformazione digitale

L’Italian Insurtech Association (Iia) ha diffuso ieri il proprio Insurtech Act, uno statement per il mercato e le istituzioni volto ad individuare linee guida a favore della trasformazione digitale dell’industry.

“L’Insurtech Act è la sintesi degli inviti che IIA, insieme ai suoi associati, rivolge al mercato italiano affinché non perda l’occasione offerta dall’insurtech e non rischi un competitive gap rispetto alle altre geografie”, spiega l’associazione.

Il 2021 sarà infatti un anno di sfide sociali ed economiche senza precedenti per l’Italia e l’Europa e l’Iia ritiene che l’industria assicurativa rivesta un ruolo strutturale e strategico per il tessuto socio-economico nazionale e per la sua evoluzione. “Crediamo che la vittoria su queste sfide debba passare anche da una spinta propulsiva della trasformazione tecnologica della filiera e che, per governare tale trasformazione, occorra individuare priorità e punti chiave su cui indirizzare investimenti e azioni collettive”.

L’accelerazione della trasformazione digitale dell’industria assicurativa, la raccolta di risorse tecnico-finanziarie, lo sviluppo di competenze, la sperimentazione e la creazione di nuovi ruoli occupazionali in ambito insurtech passa per i 13 punti dell’Insurtech Act: