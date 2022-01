IKN Italy annuncia l’Italy Insurance Forum 2022. A Milano il 27 e 28 aprile

Si terrà a Milano i prossimi 27 e 28 aprile la nona edizione dell’Italy Insurance Forum, hub di incontro della nuova filiera assicurativa nazionale e internazionale, promosso da IKN Italy e dedicato al tema Assicurazione 2022: connessa – aperta – sicura – sostenibile.

L’evento rappresenta un’opportunità di aggiornamento e approfondimento per le aree delle aziende dei settori assicurazioni, broker, riassicurazioni e bancassicurazioni, sinistri, liquidazione, ramo auto, antifrode, it, web management, crm, marketing rete fiduciari, carrozzieri, underwriting, assunzione, automotive, noleggio, attuariato, risk management.

L’Italy Insurance Forum 2022 vedrà il coinvolgimento di 100 panelist tra italiani e stranieri e di oltre 10 insurtech, saranno presentati 50 case study di compagnie e organizzate 6 sessioni tematiche di approfondimento. E vedrà la sesta edizione degli Italy insurance awards, appuntamento che promuove i successi e le best practice che riflettono la volontà del mercato di affermare la crescita aziendale attraverso l’innovazione digitale.

Le sfide del 2022 nella prima giornata invitation only all’Enterprise Hotel

Il primo giorno è in programma all’Enterprise Hotel di Milano l’executive summit, la sessione invitation only che coinvolge i c-level delle più importanti assicurazioni, insurtech, istituzioni e istituti finanziari. il dibattito si svilupperà intorno al tema “Sfide 2022: impatti dell’applicazione Ifrs17, Esg e scelte d’investimento e strategie digitali” con un’introduzione in apertura volto a presentare i trend chiave e gli scenari futuri in Italia e nel mercato internazionale nella gestione finanziaria delle compagnie.

Il 28 aprile main conference e insurtech pitch session

Il 28 aprile si svolgerà la main conference al centro congressi NH di Milanofiori: alla sessione plenaria di apertura, in cui diversi ceo e direttori generali si alterneranno sul palco per condividere con il pubblico le proprie esperienze e la vision con cui stanno innovando il settore assicurativo, seguiranno track tematici.

Nel dettaglio, nell’arco della giornata sono previsti approfondimenti dedicati ai seguenti principali argomenti:

cliente: dallo human touch all’efficientamento dei processi tra digitale e rete fisica;

dallo human touch all’efficientamento dei processi tra digitale e rete fisica; tech & data : gli ingredienti per innovare la compagnia – cloud, dato e ai;

: gli ingredienti per innovare la compagnia – cloud, dato e ai; focus sviluppo prodotto : dalla salute alla protezione della casa;

: dalla salute alla protezione della casa; gestione dei sinistri : la sfida della qualità del servizio tra digital, iper efficienza e prossimità con il cliente;

: la sfida della qualità del servizio tra digital, iper efficienza e prossimità con il cliente; cyber security e cyber insurance : dati, standard e analisi del rischio per garantire la sicurezza della compagnia;

: dati, standard e analisi del rischio per garantire la sicurezza della compagnia; focus attuariato.

Come di consueto, durante la main conference si svolgerà l’insurtech pitch session, dibattito internazionale che tratterà della disruption nel settore assicurativo e del ruolo delle insurtech nello sviluppo di nuovi servizi e prodotti.

Italy insurance awards

In occasione dell’evento si svolgerà la sesta edizione degli Italy insurance awards, rivolti alle compagnie assicurative, ai broker, agli agenti e alle bancassurance per stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione.