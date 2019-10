Il 15 novembre, a Milano, XV Forum del Private Banking di Aipb

Venerdì 15 novembre, alle ore 9:30, a Milano, presso Borsa Italiana – Palazzo Mezzanotte, c’è il XV Forum del Private Banking organizzato dall’Associazione italiana private banking.

Di seguito il programma della giornata:



9:30 Accredito degli ospiti

10:00 Saluto di benvenuto Andrea Sironi – Presidente Borsa Italiana

10:10 Intervento di apertura Paolo Langé – Presidente Aipb

10:20 Il Private Banking italiano nel quadro competitivo internazionale – Primo Osservatorio Aipb – Deloitte Carlo Murolo – Partner Deloitte

10:50 Stile di vita e aspettative del cliente private in America, in Asia e in Italia. Una conversazione con Federico Rampini – Scrittore – giornalista

11:10 Coffee break

11:50 Tavola rotonda “Strategie per rafforzare l’attrattività dell’Italia come hub finanziario nel panorama internazionale”

Introduce e modera: Antonella Massari – Segretario Generale Aipb

Panel: Gloria Bartoli – Docente Università Luiss; Franco Bruni – Vice Presidente Ispi – Docente Università Bocconi; Carmine Di Noia – Commissario Consob; Saverio Perissinotto – Vicepresidente Aipb; Roberto Tasca – Assessore a Bilancio e Demanio del Comune di Milano – Stefano Venturi – Vice Presidente Assolombarda

13:00 Conclusioni istituzionali Attilio Fontana – Presidente della Lombardia

Light Lunch