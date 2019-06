Il 25 giugno, a Milano, assemblea Assifact

La crescita in Italia del factoring, un business che oggi vale il 14% del Pil, contro la persistente e dannosa pratica dei ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali che continua a minacciare la salute delle imprese creditrici; quindi le innovazioni fintech, che al rapporto dare-avere tra fornitori e clienti portano benefici finanziari e operativi. A questi temi fondamentali per il funzionamento del sistema produttivo italiano è dedicata, martedì 25 giugno, a Milano, la parte pubblica dell’assemblea annuale di Assifact, l’associazione che riunisce le società di factoring. L’appuntamento è presso la sede di Banca Sistema, in largo Augusto 1, con inizio dei lavori alle ore 11.

Dopo la relazione del presidente di Assifact Fausto Galmarini sul positivo andamento del factoring nel 2018-2019, la Direttiva e le iniziative anti- morosità dell’Unione Europea in materia di ritardi dei pagamenti saranno al centro dell’intervento di Antonella Correra, Legal Officer della Commissione Europea. Con Goffredo Amodio di Accenture Strategy l’attenzione dell’Assemblea di Assifact si concentrerà infine sulle tendenze del fintech e dell’invoice finance a livello globale. Amodio illustrerà il progetto dell’Osservatorio che Assifact realizzerà con Accenture per scoprire e analizzare le soluzioni più innovative su un mercato che a livello internazionale sta decollando ma che in Italia è ancora alla fase iniziale.

PROGRAMMA

11.00 Relazione annuale sull’andamento del mercato del factoring e sull’attività associativa

Fausto Galmarini, Presidente Assifact

11.30 I pagamenti nelle transazioni commerciali: verso una “cultura della tempestività”.

Antonella Correra, Legal Officer – European Commission

DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME

12.00 Fintech&factoring: una prospettiva internazionale

Goffredo Amodio, Managing Director Accenture Strategy