Il 31 gennaio, a Milano, Unione Fiduciaria organizza l’incontro “IV Direttiva Antiriciclaggio, il decreto di recepimento, novità e impatti operativi”

di

Il 31 gennaio, a Milano, nella sala convegni del Touring Club Italiano, in Corso Italia 10, Unione Fiduciaria organizza l’incontro “IV Direttiva Antiriciclaggio, il decreto di recepimento della direttiva novità e impatti operativi per le banche, intermediari finanziari e assicurativi”.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:



– Ore 09:00 Registrazione partecipanti

– Ore 09:30 Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata. Dottor Filippo Cappio – Direttore Generale Unione Fiduciaria

– Ore 09:45 Le NOVITA’ DELLA DIRETTIVA che maggiormente impattano sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Dottor Nicola Mainieri – Banca d’Italia

– Ore 10:30 AUTOVALUTAZIONE del rischio riciclaggio ed ADEGUATA VERIFICA – le novità e gli impatti sulle procedure attualmente in uso. Avvocato Roberto Ferretti – Vicepresidente della “Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario – AEDBF “ e Partner Studio Legale Bonora & Associati

– Ore 11:00 ARCHIVIO UNICO INFORMATICO e gli obblighi di conservazione – cosa cambia dottor Giuseppe Roddi – esperto in ambito antiriciclaggio.

– Ore 11:30 COFFEE BREAK

– Ore 12:00 OPERAZIONI SOSPETTE – modifiche ed integrazioni all’attuale regime normativo ten. col. Guardia di Finanza Dott. Armando Tadini

– Ore 12:30 Il nuovo apparato SANZIONATORIO. Avvocato Armando Simbari – Studio Legale Dinoia

– Ore 13:00 WHISTLEBLOWING e IV Direttiva Antiriciclaggio – le principali caratteristiche del sistema di segnalazione Dottor Marcello Fumagalli – Unione Fiduciaria

– Ore 13:30 LIGHT LUNCH

– Ore 14:30 TAVOLA ROTONDA – gli scenari futuri e gli impatti organizzativi ed operativi per gli intermediari

– Ore 16:00 CHIUSURA LAVORI

TAVOLA ROTONDA “LO SCHEMA DI DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA”

Gli scenari futuri e gli impatti organizzativi ed operativi per gli intermediari

Ore 14.30 INIZIO TAVOLA ROTONDA

– Dott. Marco Baccarin – Veneto Banca – Responsabile Funzione Antiriciclaggio

– Dott. Simone Barbieri – Fiditalia – Responsabile Direzione Compliance

– Dott.ssa Elisa Faccioli – Unione Fiduciaria – Consulente presso l’Area Consulenza Banche ed Intermediari Finanziari

– Avv. Roberto Ferretti – Vicepresidente della “Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario – AEDBF “ e Partner Studio Legale Bonora & Associati

– Dott.ssa Anna Gabriele – consulente antiriciclaggio

– Avv. Maria Rosa Molino – Barclays PLC Italia – Country Head of Compliance and Financial Crime

– Dott. Edoardo Pronello – Banca del Piemonte – Responsabile Funzione Compliance e Antiriciclaggio

Ore 16:00 CHIUSURA LAVORI

Il 31 gennaio, a Milano, Unione Fiduciaria organizza l’incontro “IV Direttiva Antiriciclaggio, il decreto di recepimento, novità e impatti operativi” ultima modifica: da