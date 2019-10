Il 4 e il 5 ottobre, a Modena, 26esima convention Apb

Si svolgerà il 4 e 5 ottobre 2019 presso il Bper Forum Monzani di Modena la 26esima Convention annuale di Apb (Associazione italiana per la pianificazione e il controllo di gestione nelle banche, nelle società finanziarie e nelle assicurazioni), un momento di confronto dedicato alle funzioni di pianificazione e controllo di gestione di ambito finanziario, che ogni anno si rinnova con crescente visibilità e successo.

Il tema della convention di quest’anno è la gestione dell’adeguamento dei modelli di business e dei modelli operativi delle banche alle mutate realtà del mercato e del contesto sociale.

La due giorni di lavori, che saranno coordinati dal presidente onorario di Apb Francesco Monti, verrà incentrata sugli aspetti della contaminazione, del confronto e della condivisione di idee e problemi in grado di orientare importanti decisioni in un contesto in costante evoluzione.

Saranno presenti, tra gli altri, l’amministratore delegato e il vice direttore generale di Bper Banca, Alessandro Vandelli e Pierpio Cerfogli, il capo servizio Supervisione Bancaria della Banca d’Italia, Ciro Vacca, il vice direttore generale dell’Abi, Gianfranco Torriero e l’analista di Equita, Giovanni Razzoli.