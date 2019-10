Il 7 novembre, a Roma, Casashare Day

Il 7 novembre, all’Hotel Sheraton Parco De’ Medici (Building 1), in vale Salvatore Rebecchini 39, a Roma, si terrà il Casashare Day, un appuntamento dedicato a tutti gli agenti immobiliari che vogliono restare al passo con i tempi e utilizzare la tecnologia per migliorare il proprio lavoro quotidiano.

Durante l’evento verrà presentata l’innovativa app Casashare, l’assistente virtuale per il real estate italiano.

In quest’occasione saranno presentate:

▪️ La nuova App, da ottobre anche in modalità Freemium

▪️ La nuova versione desktop

▪️ Tutte le funzionalità aggiornate: tra cui la nuovissima funzione per proteggere la provvigione dell’agente e il servizio di matching tra ricerche dei privati e il tuo parco immobili

▪️ Le diverse possibilità di acquisto dei nostri servizi