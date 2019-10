Il Gruppo Assicurativo Amissima partecipa ad Ali Expo

Il Gruppo Assicurativo Amissima parteciperà ad Ali Expo, la due giorni organizzata da Azimut Libera Impresa Sgr per approfondire le connessioni tra l’economia reale e il risparmio gestito.

Le compagnie, guidate dall’amministratore delegato Alessandro Santoliquido, sono partner di Azimut e saranno protagoniste di una delle 50 conferenze in programma al centro congressi Stella Polare di Fiera Milano a Rho: “I servizi assicurativi al servizio delle imprese e degli imprenditori – Come conciliare stabilità, rischi e opportunità. Le soluzioni assicurative per sostenere il futuro e la crescita della persona e dell’impresa” (martedì 29 ottobre, ore 14.30).

Insieme all’amministratore delegato Santoliquido, prenderanno parte al dibattito anche il direttore commerciale di Amissima Antonio Scognamillo, il responsabile Direzione Prodotti Vita e Bancassicurazione Andrea Spallanzani e il direttore Rami Elementari Ivan Frigerio. Una tavola rotonda rivolta a imprenditori, investitori e consulenti finanziari.

Numerosi i temi di interesse che verranno discussi a partire da due emblematici dati di fatto: l’Italia è un Paese tradizionalmente sotto assicurato, basti pensare che lo scorso anno la raccolta premi Danni non arrivava a 38 miliardi di euro, un terzo – ad esempio – della raccolta premi del gioco d’azzardo che supera i cento miliardi l’anno. Nel mentre, ed è la seconda evidenza, i rischi, soprattutto per le imprese, sono aumentanti e si evolvono nel tempo: rischi informatici, cambiamenti climatici, incendi e calamità possono minare la stabilità delle imprese e rendono fondamentale la consulenza assicurativa quale strumento di prevenzione e tutela contro possibili minacce.

“Se, da una parte, le pmi tendono a sottovalutare i pericoli cui possono andare incontro – ha commentato l’amministratore delegato di Amissima Santoliquido – dall’altra parte non è più rassicurante lo scenario che riguarda i privati cittadini che spesso preferiscono «stare liquidi» per coprirsi dai rischi. Oggi, infatti, il 40% delle famiglie italiane con capacità di risparmio detiene circa il 50% del patrimonio liquido per far fronte a spese improvvise. Allo stesso modo, il 30% dei correntisti italiani detiene liquidità sul conto per proteggersi da imprevisti. Tuttavia, con i rendimenti negativi dei titoli governativi europei, tenere il proprio capitale fermo non è la soluzione ottimale: investire in soluzioni di protection può liberare parte della liquidità del cliente detenuta a scopo «precauzionale» verso investimenti a maggiore potenziale di rendimento”.