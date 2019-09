Il Gruppo Banca Ifis rafforza la squadra manageriale

Nell’ambito della nuova fase di sviluppo Banca Ifis rafforza la struttura organizzativa con l’ingresso di nuovi manager che vanno a integrare il consolidato e competente team di professionisti già presente all’interno del gruppo.

L’intera squadra affiancherà l’amministratore delegato, Luciano Colombini, e il direttore generale, Alberto Staccione, nel presidio delle priorità del Gruppo delineate nel nuovo Piano strategico che sarà presentato in autunno.



Rosalba Benedetto è il nuovo direttore comunicazione, marketing e relazioni esterne del Gruppo Banca Ifis. Lucia Martinoli ha assunto invece la carica di responsabile direzione affari legali e societario. A Saverio Bonavita è stata affidata la direzione centrale capital markets. Angelo Ferracchiati è direttore dell’internal audit, mentre Paolo Formigoni è stato nominato responsabile direzione governo piano industriale, pianificazione e controllo di gestione.



Sul fronte commerciale entra a far parte del Gruppo Banca Ifis anche Gian Franco Marco Forner a cui è affidato il ruolo di responsabile progetto sviluppo banca corporate a diretto riporto del responsabile della direzione affari.



In dettaglio, i singoli profili con un breve curriculum.



Rosalba Benedetto, Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne.

Rosalba Benedetto, che ha una lunga esperienza nella comunicazione d’impresa in importanti realtà nazionali e internazionali, proviene dal Gruppo Ilva dove ha lavorato con i commissari straordinari alla realizzazione del progetto di salvataggio e rilancio del Gruppo e alla procedura di cessione degli asset aziendali. Precedentemente è stata Responsabile Comunicazione del Gruppo Autogrill dove ha gestito le fasi di sviluppo internazionale della società e consolidato la reputazione del brand a livello globale.



Lucia Martinoli, Responsabile Direzione Affari Legali e Societario.

Lucia Martinoli ha iniziato la propria carriera professionale presso la Banca Popolare di Intra. Nel 2012 viene nominata Responsabile dell’Organizzazione del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni e successivamente Responsabile della Segreteria e Affari Legali della stessa banca. Nel 2016 assume l’incarico di Chief Compliance Officer del Gruppo Veneto Banca a cui segue un’esperienza nella Compliance di Intesa Sanpaolo come Responsabile Compliance di Banca Apulia e nella Direzione Affari e Consulenza Societaria della Capogruppo.

Saverio Bonavita, Responsabile Direzione Centrale Capital Markets.



Saverio Bonavita è stato per oltre 10 anni Chief Financial Officer di Unipol Banca Spa, la Banca del Gruppo Unipol partecipando attivamente al processo strategico di crescita. Precedentemente ha avuto esperienze professionali con responsabilità crescenti nel Gruppo Unicredit in ambito di risparmio gestito e nel Gruppo Intesa Sanpaolo sempre in ambito di Direzioni Finanza.



Angelo Ferracchiati, Direttore dell’Internal Audit.

Dopo una iniziale esperienza nel mondo accademico e nella consulenza aziendale Angelo Ferracchiati ha ricoperto ruoli di responsabilità crescenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo coordinando diversi ambiti quali: media e investor relation, pianificazione e controllo di gestione, affari societari e, da ultimo, nei controlli interni. Ha inoltre fatto parte del team manageriale che ha diretto il processo di cessione di Nuova Banca Etruria al Gruppo Ubi Banca dove ha maturato un’ulteriore esperienza in ambito processi e politiche del credito.

Paolo Formigoni, Responsabile Direzione Governo Piano Industriale, Pianificazione e Controllo di Gestione.



Laureato in Economia, Paolo Formigoni ha conseguito il Master in Business Administration presso la University of Chicago. Dopo una lunga esperienza nel management consulting e negli Stati Uniti, nel 2016 entra in Cassa di Risparmio di Cesena dove con il ruolo di Vice Direttore Generale ha gestito la fase di messa in sicurezza della banca e il turn around. Ha quindi accompagnato l’aggregazione con il Gruppo Crédit Agricole.



Gian Franco Marco Forner, Responsabile Progetto Sviluppo Banca Corporate.

Gian Franco Marco Forner negli ultimi 3 anni ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Banca Apulia (Gruppo Intesa San Paolo) seguendo, tra l’altro, la fase di fusione della stessa nella Capogruppo. Ha un’esperienza trentennale nel panorama bancario italiano: nel Gruppo Veneto Banca ha ricoperto l’incarico di Direttore della Direzione Territoriale Nordest e di Responsabile della Direzione Mercato Corporate del Gruppo. Ha lavorato nel Gruppo Banco Popolare (Popolare Verona) con Responsabilità di Aree Commerciali (Vicenza Arzignano e Veneto est) e nel Gruppo Popolare Vicenza (Responsabile Aree Commerciali: Friuli Venezia Giulia, Padova Venezia e Vicenza).