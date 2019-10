Il Gruppo Cf lancia “Cf Impresa – Capitalizzazione”

Al fine di ampliare la propria offerta al mondo delle imprese, il Gruppo Cf Assicurazioni, di cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, lancia “Cf Impresa – Capitalizzazione”.

La nuova polizza inaugura una serie di prodotti specificatamente rivolti alle imprese e nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle aziende che vogliono investire in modo sicuro somme destinate a future esigenze e, in particolar modo, a coprire l’impegno nei confronti dei propri dipendenti relativo al trattamento di fine rapporto (Tfr).

La nuova polizza va ad ampliare le opportunità commerciali per gli Intermediari che collaborano con il Gruppo Cf, in particolare in relazione al target aziende, e verrà successivamente affiancata da altre soluzioni finalizzate a soddisfare le esigenze delle imprese di investimento e protezione dagli imprevisti.

La polizza prevede il pagamento di un premio unico iniziale, eventualmente integrabile con versamenti aggiuntivi, e la rivalutazione del capitale investito sulla base della Gestione Separata “Cf Valore Attivo”.

“Cf Impresa – Capitalizzazione” di Cf Assicurazioni verrà collocata da Tc Welfareconsulting, la società di distribuzione assicurativa e finanziaria del Gruppo Tecnocasa, e da altri canali distributivi quali in particolare agenzie, broker e banche.