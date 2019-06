Il Gruppo Iccrea vince il Welfare Awards per essersi distinto nel panorama del benessere organizzativo

È del Gruppo Iccrea il miglior piano di conversione 2018 del Premio di Risultato.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha partecipato ieri, presso La Triennale Milano, alla serata di premiazione delle eccellenze italiane in campo welfare e benessere organizzativo, gestita da Easy welfare.

Durante la serata il Gruppo ha ricevuto il Welfare Awards per essersi distinta nell’implementazione del miglior piano aziendale di conversione del Premio di Risultato 2018.

“Sono oltre 700 le aziende coinvolte nell’indagine svolta da Easy Welfare per individuare le migliori politiche welfare adottate dalle Direzioni del Personale – ha dichiarato Damien Joannes, nuovo amministratore delegato di Easy Welfare -. Welfare Awards è un riconoscimento importante, e siamo fieri come Easy Welfare di aver accompagnato Iccrea in questo risultato”.

“Il Gruppo Iccrea, tramite la collaborazione con Easy Welfare, ha voluto garantire ai propri dipendenti un ventaglio di politiche legate al welfare in grado di interpretare le esigenze degli stessi al di fuori della vita aziendale. – ha aggiunto Marco Vernieri, chief human resources officer di Iccrea Banca -. Per noi del gruppo questo riconoscimento è il segnale che, in questi anni, abbiamo lavorato nella giusta direzione, tutelando il benessere, la serenità ed il potere di acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie, nella consapevolezza che tutto ciò contribuisca a migliorare la soddisfazione del lavoratore in azienda”.