Il Gruppo Nobis Cresce e presenta Nobis Vita

Dopo aver perfezionato la fusione con Filo Diretto Assicurazioni nel 2017, Nobis cresce ancora e a seguito dell’acquisizione lo scorso luglio di Apulia Previdenza, la storica compagnia vita fondata nel 1987 network partner in Italia del Gruppo Swiss Life, ne ufficializza il nuovo brand, Nobis Vita.

L’operazione, spiega una nota, non soltanto assicura continuità al piano di crescita e di sviluppo dellazienda, ma le permette di fare il suo ingresso in un settore strategico come quello del Vita.

Grazie a Nobis Vita la società amplia in maniera sostanziale la sua offerta, mettendo a disposizione di clienti e canali distributivi un portafoglio prodotti ancora più completo e innovativo, con soluzioni dedicate alla persona anche nell’area del risparmio gestito, della previdenza e del welfare.

“Nobis Assicurazioni nasce come una giovane realtà che affonda le sue radici nel territorio torinese, ma in poco più di dieci anni, anche grazie al perfezionamento della fusione con Filo Diretto, ha saputo conquistare uno spazio sempre più importante nel panorama assicurativo italiano – spiega Alberto Di Tanno, presidente di Nobis Assicurazioni – l’acquisizione di Apulia Previdenza e la conseguente nascita di Nobis Vita, rappresenta uno step ulteriore del processo di crescita, che nelle nostre aspettative dovrebbe portarci a superare il traguardo dei 500 milioni di premi emessi entro il 2023”.