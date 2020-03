Il proptech di Casa.it in aiuto degli agenti immobiliari

Per far fronte all’emergenza coronavirus Casa.it ha deciso di offrire a tutti i suoi clienti un mese di utilizzo gratuito di PrimaVista, il servizio permette alle agenzie e ai loro clienti di effettuare visite a distanza degli immobili di interesse. Si tratta di visite interattive che non richiedono di essere fisicamente presenti sul posto e che permettono al cliente di esplorare l’immobile sotto la guida esperta dell’agente immobiliare.

Per attivare il servizio è sufficiente compilare il modulo https://www.casa.it/casait/ primavisitasolidale. L’attivazione è immediata. Entro 24 ore dalla richiesta il servizio viene attivato e viene inviato all’agente immobiliare un semplice tutorial per la fruizione del servizio.

“Casa.it è da sempre al fianco degli agenti immobiliari e in un momento difficile come quello che tutti noi stiamo vivendo non poteva essere altrimenti – ha dichiarato Luca Rossetto, ceo di Casa.it -. Abbiamo voluto far sentire ancora una volta il nostro supporto con un’iniziativa che speriamo possa essere d’aiuto agli agenti che si trovano ad affrontare l’emergenza in tutta Italia. Perché l’intero settore è coinvolto ed è necessario l’impegno di tutti per superare questa dura prova”.

PrimaVisita si basa sulle foto a 360° dell’immobile, non serve costruire il tour virtuale ed è molto semplice da utilizzare. È sufficiente avere a disposizione un pc, un tablet o uno smartphone per entrare a tutti gli effetti nella casa e iniziare la visita con l’agente immobiliare. Nel corso della visita da remoto è inoltre possibile visionare la planimetria dell’immobile e la sua localizzazione su mappa.

Come i molti altri esempi di uso della tecnologia per consentire la prosecuzione delle attività quotidiane e del business, PrimaVisita è uno strumento concreto che Casa.it mette a disposizione della categoria degli agenti immobiliari e anche dei proprietari di immobili.