Il superbonus edilizio è legge. Grandi opportunità per gli agenti che aderiscono alla formula “Agenzie immobiliari che fatturano il triplo”

Il superbonus edilizio è legge. Diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione, il Senato ha votato la fiducia al governo sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020). La legge deve ora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

A partire dall’entrata in vigore della legge, scattano i termini per l’approvazione dei provvedimenti e dei decreti attuativi, molto attesi dai contribuenti e dagli operatori del settore.

Il Senato ha dunque confermato, senza alcuna modifica, il testo approvato dalla Camera dei Deputati l’8 luglio.



Le norme attuative in arrivo sono:

– il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con leregole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, che deve essere approvato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;

– il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni; – il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea, da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.



Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Agenzia delle Entrate approverà le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito. Si tratta del provvedimento più atteso dai contribuenti, perché dovrebbe rendere possibile lo slogan del governo di realizzare gli interventi a costo zero, risolvendo il problema di liquidità che spesso disincentiva la riqualificazione degli edifici.



Si prospetta dunque per l’intero settore immobiliare, e principalmente per quello periferico e dei condomini, una straordinaria opportunità di valorizzazione del patrimonio, aumento dei valori di mercato, ma soprattutto un’opportunità senza precedenti di incremento del business per gli agenti immobiliari che aderiscono alla formula “Agenzie immobiliari che fatturano il triplo”.