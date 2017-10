Nuova partnership tra Ima Italia Assistance e Bene Assicurazioni

di

Bene Assicurazioni, la nuova compagnia guidata da Andrea Sabia, ha scelto Ima Italia Assistance come fornitore dei servizi di assistenza e partner assicurativo.

Una scelta in linea con la crescente offerta di servizi evoluti da parte di Bene Assicurazioni, prima vera compagnia nativa digitale che con il suo particolarissimo modello integra la consulenza degli agenti con il mondo digitale.

Ima Italia Assistance, filiale italiana della francese Inter Mutuelles Assistance, si affianca alla nuova compagnia in una duplice veste. Da un lato, partner per l’assistenza stradale a completamento del rc auto offerta da Bene Assicurazioni. Dall’altro lato, Ima sottoscrive la polizza viaggi venduta tramite il sito amerigo.it, collegato alla rete delle agenzie territoriali di Bene Assicurazioni.

“La nascita di una nuova compagnia autorizzata a operare in tutti i rami è un evento più unico che raro – ha spiegato Sandro Mascolo, direttore commerciale e marketing di Ima Italia Assistance -. Poter lavorare fianco a fianco con Bene Assicurazioni è insieme una sfida e un’opportunità perché ci spinge a stare al passo con l’innovazione e ci stimola a proporre nuove soluzioni che siano competitive e che diano valore aggiunto all’offerta del nostro partner”.

Bene Assicurazioni nasce con la missione di portare innovazione nel settore assicurativo sia sul lato dell’utilizzo delle nuove tecnologie sia nella costruzione e formulazione dei prodotti.

“La nostra volontà di trovare, in ogni ambito, spazi di innovazione ci spinge a ideare nuove soluzioni ricche di servizi, ad elevata utilità percepita dal cliente, che cambino nei nostri assicurati l’esperienza di consumo del prodotto assicurativo – ha spiegato Alberto Dominici, coo – direttore operations di Bene Assicurazioni -. Avere al fianco un partner industriale quale IMA Italia Assistance che, da sempre, del servizio e dell’assistenza al cliente finale, in Italia e nel Mondo, fa la sua ragione d’essere, è per Bene non solo un fattore abilitante ma anche stimolo creativo, che ha già trovato concreata realizzazione nell’attuale offerta di Bene, in primis nel prodotto Motor AutoMoto&Van e nel prodotto viaggi Amerigo.it”.

Sul concetto di “Servizio come componente essenziale dell’assicurazione”, Elisa Forlani (general manager di Ima Italia Assistance) e Andrea Sabìa (amministratore delegato di Bene) centreranno la tappa del Bene Tour 2017 di giovedì 12 ottobre a Perugia.

