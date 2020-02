Immobiliare, agenzie Tecnocasa e Tecnorete entrano sul portale Casa.it

Tecnocasa e Casa.it hanno siglato una partnership che prevede la presenza di più di 2.300 agenzie immobiliari del gruppo sul sito e l’app di riferimento per chi cerca casa e per i professionisti del real estate. Con la presenza in 8 paesi e con più di 3.300 agenzie e 14 mila collaboratori in tutto il mondo, il gruppo Tecnocasa ha scelto di entrare a far parte di Casa.it per i servizi innovativi che il portale ha sviluppato per il mercato, rispondendo in modo concreto alle reali esigenze sia dei professionisti del settore sia degli utenti.

A convincere Alessandro Caglieris, consigliere delegato di Tecnomedia, controllata del gruppo, a siglare la partnership è stata innanzitutto la conoscenza personale in questi anni del group ceo e general manager Luca Rossetto e gli indici legati alla crescita digitale del portale, che conta ad oggi oltre 1.1 milione di visite al giorno, più di 920.000 annunci pubblicati e oltre 14.300 agenzie immobiliari clienti, costruttori edili e inserzionisti privati. A ciò si aggiunge l’opportunità di potersi avvalere di strumenti tecnologici all’avanguardia pensati e sviluppati per rispondere alle specifiche esigenze degli intermediari immobiliari. In particolare, il nuovissimo servizio ValutaTu, che supporta gli agenti nell’acquisizione di nuovi incarichi; PrimaVisita, strumento molto differenziante per le agenzie che vogliono ottimizzare gli appuntamenti proponendo ai propri clienti una visita interattiva da remoto degli immobili d’interesse, e, non da ultimo, CasaNuova, la vetrina esclusiva di Casa.it dedicata specificatamente alle nuove costruzioni.

Una crescita costante confermata in parallelo anche sul fronte dell’esperienza offerta agli utenti. In primis, il lifestyle centric search che rivoluziona il modo di cercare casa, focalizzando l’attenzione non solo sulle caratteristiche tecniche dell’appartamento, ma anche e soprattutto sulle esigenze quotidiane di ciascuno di noi: la vicinanza alle fermate della metropolitana, alle scuole, alle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e ai supermercati.

“La partnership con il gruppo Tecnocasa è un traguardo molto importante per Casa.it ed é la testimonianza dell’incredibile lavoro svolto negli ultimi tre anni che ci ha visti in evoluzione continua per divenire l’azienda che siamo oggi, agile, capace di innovare, crescere e offrire servizi di qualità. Questo grazie anche all’attenzione costante con cui ascoltiamo ogni giorno i nostri Clienti e a una forte competenza di sviluppo di prodotto – commenta Luca Rossetto -. Gruppo Tecnocasa ci ha scelti quale partner ideale per consolidare la propria strategia di crescita sul fronte digital. La nostra sfida quotidiana é contribuire allo sviluppo e all’innovazione del business dell’intermediazione immobiliare e meritarci ogni giorno la fiducia del Gruppo Tecnocasa e dei suoi affiliati”.

“Il pacchetto pubblicitario del gruppo Tecnocasa ha come principale obiettivo quello di generare valore alle agenzie affiliate, valore che riusciamo a creare e mettere in campo grazie a una strategia che risponde alle più recenti evoluzioni della omnicanalità – spiega Alessandro Caglieris –. Il gruppo negli ultimi anni è sempre stato attento e pronto a cogliere le trasformazioni digitali. In Casa.it abbiamo trovato questa trasformazione digitale, che poi abbiamo riscontrato nei nuovi strumenti messi a disposizione per le agenzie immobiliari del gruppo e non. Con questa nuova partnership possiamo affermare di avere aumentato l’offerta digitale del pacchetto pubblicitario rendendolo sempre più attrattivo per le nostre agenzie, oltre al fatto tangibile di fornire al cliente un ulteriore canale e nuovi strumenti con cui cercare e trovare tutte le offerte immobiliari del gruppo”.