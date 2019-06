Immobiliare, Baccarini (Fiaip): “L’aumento delle compravendite non corrisponde a quello dei valori”

“L’incremento del numero delle compravendite non è accompagnato, purtroppo, dall’aumento dei valori immobiliari e questo è una dato che ci dovrebbe far riflettere”. Così il presidente nazionale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip), Gian Battista Baccarini, in riferimento ai dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate secondo i quali il mercato immobiliare è ancora in crescita.

“Sebbene ci sia questa continua espansione – ha sottolineato il presidente Fiaip Baccarini – nel 2018 il valore degli immobili è calato del 5%, così come indicato nel Rapporto sui dati statistici notarili presentato dall’Osservatorio del Notariato, mentre dal 2011 il valore totale del patrimonio immobiliare degli italiani ha perso 2000 miliardi. Proprio per ovviare a queste incongruenze e per risolvere i problemi derivanti da esse che noi, come Federazione degli agenti immobiliari professionali, abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere al governo di intervenire urgentemente per abbassare le tasse sulla casa e liberare risorse per un settore che esprime il 20% del Pil”.