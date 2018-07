Immobiliare, Baccarini (Fiaip): “Se il governo vuole cambiare rotta può farlo con un piano nazionale per il settore”

di

“Per il rialzo dei prezzi immobiliari in Italia c’è ancora da attendere. Per Fiaip quanto registrato dall’Istat evidenzia nella prima parte dell’anno una fase di moderata flessione dei prezzi delle abitazioni. Occorre intervenire celermente per dare impulso al settore immobiliare. Lo si può fare subito con la riduzione e il riordino della tassazione specifica ed un Piano Nazionale che metta al centro l’immobiliare quale strumento, oltre che di salvaguardia del risparmio delle famiglie, di stimolo per la crescita, con effetti virtuosi sul tessuto delle piccole e medie imprese e del terziario”. A dichiararlo è il presidente nazionale della Fiaip (Federazione nazionale agenti immobiliari professionali) Gian Battista Baccarini commentando i recenti dati Istat sui prezzi delle case, che confermano un ulteriore calo dello 0,4% in un anno, che diventa un meno 0,8% per le abitazioni esistenti.

“I segnali sono chiari. Il real estate ha bisogno di misure concrete ed efficaci che abbiano riflessi positivi sull’intera economia, già con la Legge di bilancio 2019 – ha sottolineato Baccarini –. Oggi il mercato immobiliare ha bisogno di politiche economiche per il settore che consentano una reale riduzione del carico fiscale affinché il ‘nostro’ mercato ritorni ad essere attrattivo per gli investitori sia italiani che stranieri consentendo una definizione certa e possibilmente veloce del rendimento economico netto dal proprio investimento proprio attraverso un riordino della fiscalità. E questo anche e soprattutto per invertire la dinamica di contenimento della crescita economica nazionale, che ha fatto recentemente rivedere da Standard & Poors la stima del Pil italiano all’1,3% per quest’anno e al l’1,2% per il 2019. Per spingere la crescita economica è necessario scommettere sul mattone e rilanciare l’immobiliare: lo si faccia subito, senza aspettare un nuovo segnale di decelerazione dell’economia”.

