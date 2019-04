Immobiliare: Cerved e Relabora lanciano il servizio VerifiCasa

top AD title (i titoli sono opzionali)

Cerved e Relabora, una società del gruppo Hgroup s.p.a., lanciano sul mercato immobiliare un servizio innovativo dedicato a tutti coloro che vendono casa, privati e agenzie. Si tratta di VerifiCasa, un fascicolo documentale acquistabile facilmente online a un prezzo contenuto che include in un unico report tutta la documentazione, le visure e le verifiche obbligatorie per rogitare senza problemi.

I vantaggi? Completezza e velocità. In soli 5 giorni grazie a VerifiCasa è possibile certificare la trasferibilità di un immobile. Un perito abilitato Cerved effettuerà, tramite sopralluogo, tutte le verifiche relative alla regolarità e conformità della documentazione rilasciando il “pass di rogitabilità”. Ma non solo, fornirà un’analisi ampia e completa dell’immobile, del suo valore di mercato e del contesto abitativo, informazioni e dati utili a promuoverlo al meglio. È possibile acquistare VerifiCasa con o senza l’attestato di prestazione energetica (APE).

Grazie all’esperienza integrata di Hgroup in materia creditizia e di Cerved, leader nel mercato nelle valutazioni immobiliari, è stato realizzato un processo in grado di effettuare il sopralluogo e fornire il fascicolo in soli 5 giorni dal momento dell’acquisto online sul sito www.relabora.it, semplificando il lavoro a tutti coloro che devono vendere un immobile.

“È un servizio sul quale noi di Cerved crediamo enormemente – ha dichiarato Roberto Mancini, direttore generale commerciale di Cerved Group – e su cui abbiamo riversato tutte le nostre comprovate competenze in materia di mercato immobiliare, di elaborazione di enormi banche dati e di capacità di sviluppare processi tecnologici veloci, efficaci e integrati”.

“È un prodotto che mancava – ha aggiunto Enrico Quadri, amministratore delegato di Hgroup – e lo offriamo a un prezzo contenuto, facilmente acquistabile online, con la possibilità di essere brandizzato e personalizzato per i nostri partner agenti immobiliari”.

“VerifiCasa consente all’agente immobiliare di offrire un pacchetto completo a un prezzo contenuto e prestabilito, che comprende tutta la documentazione e le verifiche necessarie. L’agente immobiliare, se vuole continuare a essere protagonista, deve essere consulente a 360 gradi della compravendita immobiliare: con VerifiCasa la consulenza è già completa, si è già fatto tutto”, ha spiegato Carlo Barbagli, presidente Fimaa Toscana.