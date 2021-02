Immobiliare e comunicazione digitale: webinar Fimaa il 19 febbraio

Si parlerà di reputazione e credibilità, di come presidiare i social network e delle principali tendenze digitali nel webinar “Come diventare rilevanti nel mercato immobiliare con la comunicazione digitale” di Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari), che si terrà venerdì 19 febbraio alle 14:30.

Alla diretta parteciperanno: per Fimaa il presidente nazionale Santino Taverna, il consigliere nazionale con delega alla formazione Maurizio Iori e il consigliere nazionale con delega allo sviluppo tecnologico e digitale Francesco Gentili; il docente di Digital Pa del corso di laurea in Scienze della politica e dei rapporti internazionali della Link Campus University, Carlo Maria Medaglia; gli esperti della direzione comunicazione e immagine Confcommercio-Imprese per l’Italia, Emanuele Cigliuti e Francesco Rossi.