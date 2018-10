Immobiliare, Consulta Fimaa – Fiaip – Anama: “Eliminazione incompatibilità agenti immobiliari, evitare i conflitti di interesse”

di

La consulta dell’intermediazione immobiliare Fimaa – Fiaip – Anama si è riunita il 4 ottobre per affrontare la tematica dell’incompatibilità anche alla luce del disegno di legge europea 2018 approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 settembre.

La formulazione proposta all’ art. 2 del disegno di legge europea 2018, che modifica l’attuale contenuto dell’art. 5 della legge 39/89, si appresta a creare una totale distorsione della concorrenza. L’eliminazione delle incompatibilità per i dipendenti, porterà ad esempio i dipendenti degli uffici tecnici comunali o i dipendenti delle banche a poter intermediare beni immobili.

La consulta già nel 2014, ossia prima ancora della raccomandazione europea del 2016 COM-2016-820, ha affrontato la tematica della revisione della legge 39/89, ed è pronta nuovamente a sottoporre una proposta che possa tutelare le aspettative del mercato e degli utenti nell’ottica organica della disciplina comunitaria.

Se il Governo non interverrà prontamente, ad evitare la miriade di conflitti di interesse che il provvedimento provocherà, si abbasseranno le tutele per i consumatori e si creeranno evidenti distorsioni del mercato immobiliare.

A margine della riunione i presidenti Santino Taverna (Fimaa), Gian Battista Baccarini (Fiaip) e Paolo Bellini (Anama) hanno dichiarato: “Il testo proposto dal governo, se non modificato, oltre ad abbassare le tutele per i consumatori, provocherà pesanti riflessi a livello occupazionale, chiediamo al ministro Di Maio un incontro al fine di scongiurare un pericolo che avrà conseguenze nefaste in Italia per i 300.000 addetti ai servizi nell’ambito dell’intermediazione immobiliare”.

