Immobiliare: Fiaip partecipa alla Camera dei Deputati al Convegno #LaCasaRiparte!

Fiaip partecipa il prossimo 6 luglio al convegno #LaCasaRiparte! che si terrà presso la sala del refettorio – biblioteca della Camera dei Deputati dalle 10:00 alle 13:00, in via del Seminario, 76 a Roma.

L’incontro promosso dall’Oid, Osservatorio immobiliare digitale, verrà moderato da Diego Caponigro, presidente dell’Oid e Gerardo Paterna, vice presidente dell’Oid e prevede le presenze del senatore Federica Chiavaroli, sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia e del senatore Bruno Mancuso.

Nel corso dei lavori sono previste due tavole rotonde con i principali players del mercato immobiliare: alle 10.30 la prima tavola rotonda intitolata “Tassa sulle locazioni brevi, locazioni e tutela morosità per favorire occupazione di immobili sfitti, la ripresa del settore passa dalla riqualificazione del patrimonio esistente” vedrà la presenza di Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip, Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia, e del senatore Vincenzo Gibiino, presidente Opmi, Osservatorio Parlamentare sul mercato immobiliare.

Alla seconda tavola rotonda, alle ore 12.15, intitolata “Innovare i modelli operativi per l’agente immobiliare, quale ruolo gioca l’internazionalizzazione per il nostro mercato, quale opportunità per l’immobiliare dei servizi nei non performing loans” saranno presenti Dario Castiglia, presidente Re/Max Italia, Alberto Cogliati, direttore commerciale Engel & Voelkers Italia, Roberto Barbato, presidente Mls-Replat e Samuele Lupidii, ceo e general manager di Auxilia Finance.

Hanno assicurato la presenza e parteciperanno ai lavori, oltre a molti operatori del settore, anche Carlo Giordano, Ceo Immobiliare.it ePaolo Bellini, Presidente International Rea.

